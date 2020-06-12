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財訊／5G基金滿手好牌怎麼挑？　配置從國家到個股都有學問

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▲▼ 。（圖／記者財訊雜誌攝）

文／涂憶君

2019年全球高喊5G元年，但上游基地台的建置、下游的手機應用，還是雷聲大雨點小。今年隨著5G布建日漸完備，受惠產業洶湧來襲，台灣專門聚焦5G的基金相繼上市，選股邏輯也更加多元；例如元大投信近期發表的元大全球未來關鍵科技ETF（00876），連以往不在既定5G產業印象中的特殊化學品公司都入列，更深層地挖出投資人不知道的5G標的。

元大投信總經理黃昭棠表示，5G的發展在5~10年內都是高速建設期，基礎零組件的需求非常殷切，像是基地台會使用到天線、通訊模組，手機會使用到通訊晶片，甚至像是電動車六成以上是電子零組件，必須打造成利於5G傳遞的環境。

硬5G基金搶市　用新標準找好標的

請繼續往下閱讀...

因此元大投信繼去年發行台灣第一檔高純度的5G ETF（指數股票型基金）─元大全球未來通訊ETF（00861）後，今年再推出的元大全球未來關鍵科技ETF；由於以硬體製造為主，因此在元大內部被稱為「硬5G」。

黃昭棠指出，5G是未來5~10年蘊藏龐大商機的金礦，「但當所有的人都在挖金礦，賣鏟子的生意會更好，」認為硬體製造商將是第一波的受惠者。

黃昭棠指出，「硬5G」ETF有3大特點。第1，追蹤的iSTOXX全球未來關鍵科技指數，是元大投信主動向歐洲最大的指數公司STOXX討論編製發行，未來如有ETF也有意追蹤此指數，須取得元大投信的同意。換句話說，元大投信此方式篩股的邏輯，目前是世界上唯一。

第2，選股方式與過去大不相同。主要聚焦在IC設計、晶圓代工、通訊元件等5G最基礎產業，且篩選的方式不再依據傳統產業分類，而是以5G相關營收比重占總營收3成以上，加上過去一年股東權益報酬率、每股盈餘是正數、研究發展費用占銷售比率高的公司，目的是希望能兼顧成長性與安全性。

因此在元大「硬5G」ETF的成分股中，竟能發現做特殊化學品相關公司，像是日本公司日立化成，其產品主要應用在電池上，這樣的選擇幾乎難以在傳統ETF中看到，顛覆5G股就是科技股的想像。

此外，台灣多檔個股也榜上有名，凸顯了台灣在5G關鍵零組件的角色具吃重地位。例如台積電就是元大「硬5G」ETF追蹤的指數中占比最高的個股，達7.1%，聯發科也躋身第10大權重股，達3.64%。 …(本文節自財訊609期，詳全文)

延伸閱讀：

台廠受惠股出列！延燒10年，5G新基建大商機4波來襲兆 

5G核心戰略產業 工業局長呂正華：衝刺新應用，催化投資潮

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