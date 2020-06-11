中國車市逐步回溫！「LED車燈大廠」麗清科技5月營收回到3億元水準

▲LED車燈模組「麗清」5月營收回到3億元水準。（圖／pixabay）

記者楊絡懸／台北報導

LED車燈模組老字號「麗清科技」（3346）公布5月營運績效，隨著中國新車銷售市場逐步回溫，帶動客戶良好的備貨力道，5月合併營收3.27億元，站穩3億元以上水準，不過年減7.39%；累計前5月合併營收為13.55億元，年減22%。

麗清表示，5月營收保持3億元以上水準的重要關鍵，在於主要客戶針對旗下LED車燈模組產品的備貨力道展現良好動能，挹注主要生產基地中國上海廠與東莞廠平均產能稼動率保持在85%的水準。

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在後疫情時代，麗清觀察，「零接觸」推進民眾偏向自行開車代步的趨勢，加上中國五一期間品牌車廠相繼推出大幅降價促銷活動和政策紅利，創造中國新車銷售市場逐步復甦的跡象。

▲LED車燈模組老字號「麗清科技」。（圖／翻攝自「麗清汽車」形象影片）

麗清透露，目前仍保持與主要客戶共同開發新技術應用的LED車燈產品，尤其LED車尾燈上，在汽車產業朝向節能環保、電動車等技術進程，以及車燈功能性與電子複雜度增加下，訂單的需求明顯提高，可望隨著主要客戶拉貨力道拉升，良好的業績成長對公司整體營運注入正向的動能。

展望2020年第二季，麗清維持審慎樂觀看法。麗清認為，今年因疫情對整體營運面臨艱難的挑戰，但LED車燈市場滲透率提升的趨勢仍明確，有助於公司保持良好的訂單能見度。

麗清結合更多智能科技以「輕、薄、短、小」的設計投入研發經費，落實優化整體產能製程、調整產品結構等重要策略，有助於整體營運規模擴大，同時精進公司整體毛利率與獲利能力的表現。