增加3240億放款量能！　金管會放寬外銀備抵呆帳一半列入淨值

▲金管會研擬放寬外國銀行分行可將備抵呆帳、保證責任準備金額的50%計入淨值。（示意圖／路透社）

記者紀佳妘／台北報導

為適度增加外國銀行分行的經營量能，支持在台辦理放款、投資業務，促進實體經濟發展。金管會今（11）日預告修正草案，放寬外國銀行分行可將備抵呆帳、保證責任準備金額的50%計入淨值，預估可增加3,240億元的放款量能。

金管會研擬提出「外國銀行分行及代表人辦事處設立及管理辦法」第18、19條之4修正草案，這次修正重點有3個，首先是放寬外國銀行分行可將備抵呆帳、保證責任準備金額的50%計入淨值。

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第二，考量經濟、金融情況變動快速，授權主管機關就外國銀行分行併計的金額比率，可適時衡酌調整，原則上3年檢討一次；第三、外國銀行分行向母國總行拆借1年內的短期借款，可列入存款總額。

金管會銀行局副局長莊琇媛表示，這次修法主要是有外銀業者建議，考量外銀因據點問題，吸收存款不易，若單純以一般存款來看，投資量能會受到限制，因此若是向總行拆借的資金1年內可記錄為存款，因為資產是穩定的。

莊琇媛也提及，外銀反應備抵呆帳放在淨值，從審查嚴謹度來看，列呆帳的機率不高時，獲利卻要扣掉呆帳費用，影響到淨值與放款量能，因此為增加放款量能，將所提的備抵一半放在淨值中，而會計科目也不會有所變動。

另據銀行局統計，目前國內共有26家外國銀行、3家陸銀，到2019年底為止，整體外銀淨值為1,186億元、備抵呆帳為148億元，陸銀淨值則為197億元、備抵呆帳為14億元，未來新規定上路後，預估可增加3,240億元的放款量能，其中外銀2,960億元、陸銀280億元。

金管會表示，這次修正草案已就審慎監理充分考量，並兼顧風險及外國銀行分行業務的發展作適度調整，預告期為60日，最快第3季可上路。

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