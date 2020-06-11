劍麟5月營收1.64億元　月減15%「年減近6成」！歐美客戶稼動率低於正常水準

▲劍麟台北總公司。（圖／翻攝自Google Maps）

記者楊絡懸／台北報導

汽車零配件廠「劍麟」（2228）公布5月合併營收為1.64 億元，主要是受到歐美地區解封速度較慢，短期調整產能及備貨量水位致使當月營收仍低於正常水準，導致月減15.34%，年減59.93%；累計前5月合併營收13.04億元，年減31.07%。

劍麟表示，在新冠肺炎（COVID-19）疫情逐漸走緩、且全球各地陸續解封，歐美地區於5月中後也逐步重啟經濟活動，公司旗下占營收比重約65%的歐美地區客戶已陸續復工，惟其備貨力道尚在盤整階段，後續應可逐步回升至正常拉貨水準。

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劍麟目前與主要客戶積極針對多項ADAS系統、電動車、自動駕駛等相關零組件產品洽談合作的可能性，也同步進行開發，其中，以自駕車及電動車散熱解決方案已投入第一期8000萬元資本支出於中國設廠，預計今年第四季完成產能建置，力拚2021年底開始量產，產品應用涵蓋一般燃油車款並往電動車增加。

展望2020年第二季，劍麟維持審慎樂觀看法。此外，劍麟布局於歐洲波蘭新廠目前已正式量產，但新廠建置仍須直接面對初期成本費用增加及學習曲線成本，預期隨著主要客戶復工後的拉貨力道回溫，有機會創造下半年營收逐步回升至過往的正常水準。