歐美疫情「客戶拉貨疲軟」！橙的5月雙減…累計營收轉衰　力攻TPMS需求復商機

▲橙的電子股份有限公司。（圖／翻攝自橙的官網）

記者楊絡懸／台北報導

胎壓偵測器（TPMS）大廠「橙的」（4554）公布5月合併營收為2325萬元，受歐美地區以封城政策防控疫情擴大，影響公司銷往歐美AM市場的出貨表現減緩，月減7.2%，年減26.7%；累計前5月合併營收為1.27億元，年減0.81%。

橙的表示，歐美主要AM市場客戶雖在4月底至5月中旬逐步復工，業務團隊開始進行活動並展開進一步的布局，但仍有部分歐洲客戶訂單有遞延出貨的情況，致使5月份營收下滑。

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不過，受惠於台灣及中國包括重型機車、大型卡客車及輕型客車等OEM市場客戶出貨挹注，橙的也持續針對旗下TPMS系統客製化產品發揮強勁的備貨力道，拉升5月營收來自OEM市場客戶的比重自去年同期的23.8%、上升到40.4%，有效中和歐洲地區因疫情影響AM營收下滑的衝擊。

根據中國汽車市場網最新商用車銷量專題分析指出，中型客車今年4月新車銷量達3543輛，月增率達97.7%，雖單月與累計前4月銷量表現皆較2019年同期減少，但減少幅度已逐漸收斂，其中，鄭州宇通即以1289輛銷量成績甩開其他商用品牌車廠，位居榜首；而在輕型貨車市場方面，4月仍以北汽福田穩坐冠軍地位，有利於橙的開拓於單一客戶的滲透率提升機會。

橙的指出，截至今年前5月公司來自中國商用車（卡車／客車／貨車）的營收，較2019年同期成長76.8%，目前除了持續密切掌握主要客戶訂單出貨時程，藉以保持良好訂單能見度，並運用公司獨家的商用車、曳引車專用定位技術且整合車載系統等客製化TPMS系統產品持續與中國商用車客戶洽談更多合作的機會，擴大公司於TPMS市場的占有率表現，創造整體營運規模放大。

展望2020年第二季，橙的維持審慎樂觀看法。隨著疫情於全球各國逐漸走緩下，歐美地區也已重啟整體經濟活動，而橙的於AM市場已掌握約8成訂單量，有望隨著主要客戶的拉貨力道回升，加上中國商用車客戶的密切合作，挹注今年整體營運保持良好成長動能。

橙的透露，在疫情間仍秉持3大營運方針，以「布局全球TPMS利基型市場、研發新世代TPMS產品進攻全球AM市場、優化公司整體營運」執行，持續提升客製化的技術實力，拉高競爭門檻，盼後疫情時代帶動全球經貿與零售消費景氣回升，將全力搶攻TPMS市場需求復甦的商機。