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金融科技再下一城！　金管會與加拿大8省簽署合作協議

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▲▼金管會。（圖／記者紀佳妘攝）

▲金管會。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會今（11）日表示，主委黃天牧今年6月初與加拿大證券管理機構（CSA）中的8省金融主管機關，共同簽署金融科技合作協議，這是金管會繼與波蘭、美國亞歷桑那州及法國簽署後所完成的第4份金融科技合作協議。

金管會指出，這項協議擴展CSA監理沙盒與台灣金融監理沙盒的功能，協議內容包括雙方監理機關轉介機制及資訊分享等，且簽署後雙方可據此轉介新創企業給對方，提供協助以了解雙方的監管制度，並分享各自市場與金融服務創新相關訊息。

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金管會官員表示，該協議可促進雙方於金融科技的監理合作，並為台灣及加拿大雙方的金融科技業者創造更多機會，因此先建立好管道，未來能促成雙方業者交流，開拓金融創新的國際市場。

金管會也提及，CSA監理沙盒的目的在協助加拿大的新創企業發展創新產品及服務，提供業者更快、更靈活的註冊，並享有暫時的法規豁免，業者可在實驗期間於加拿大市場測試其產品及服務。

金管會表示，加拿大共有10省、3個地區，這次簽署合作協議共有8省，包括亞伯達省、卑詩省、緬尼托巴省、紐布朗斯維克省、諾瓦斯科西省、安大略省、魁北克省及沙士卡其灣省，涵蓋加拿大最重要的經濟地區。

金管會強調，未來將持續在雙邊和多邊層面上積極與其他國家建立聯繫網絡及金融科技交流合作，迄今除已與波蘭、美國亞歷桑那州、法國及加拿大簽署雙邊金融科技合作協議外，並於去年5月正式加入全球金融創新聯盟（GFIN），積極促進全球金融科技合作。

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