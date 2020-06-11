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會展活動解封啦！　貿協：下半年國內會展已排定逾50場

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▲▼貿協啟動下半年國內會展已排定逾50場。（圖／貿協提供）

▲貿協啟動下半年國內會展已排定逾50場。（圖／貿協提供）

記者余弦妙／台北報導

隨著台灣疫情趨緩，經濟部貿易局與外貿協會在今（11）日宣布，重啟會展活動，根據貿協目前的規劃，6-8月已經排定逾50場展會；業者更樂觀預估，今年全年國內展會業績可望回到去年的7成。

貿協表示，在宣示解封後，重新展現累積的會展能量，目前預估全台6-8月有超過50場的大小會展活動接續登場，除有關於飲品、烘焙、寵物用品、戶外運動、電玩電競的展覽外，也有各式演唱會、學會等活動，歡迎廠商及民眾，重回會展場館，展現後疫情時代的內需實力。

請繼續往下閱讀...

經濟部國際貿易局局長陳正祺表示，會展產業長久以來為台灣帶來龐大的經濟效益，但受本次疫情重創，政府相當重視，也因此提供了相對應的紓困方案，期能提供即時的支持，但目前邊境管制仍無法鬆綁，看來數位轉型，勢在必行，挑戰仍未結束，希望大家能攜手為台灣會展產業的未來努力。

▼貿協啟動下半年國內會展已排定逾50場。（圖／貿協提供）

▲▼貿協啟動下半年國內會展已排定逾50場。（圖／貿協提供）

外貿協會秘書長葉明水則表示，貿協在危機中尋找轉機的努力，除了謹慎開放實體場館外，也積極推動「數位貿易輔導」、「數位貿易學院」、「線上虛擬展館」及「線上採購洽談會」等各種業務，著眼於之後展覽會走向O2O線上到線下商務模式。

葉明水也說，國際會議則會以混合（Hybrid）的模式呈現，未來貿協將推動整合資源的各項服務，克服疫情影響，持續推廣台灣優質商品拓銷全球。

貿協表示，目前雖國內集會管制措施鬆綁，但在邊境管制未解除前，國際會展活動仍需配合中央疫情指揮中心的政策調整。

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