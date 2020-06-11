日媒：東京都計畫6月19日起解除所有商業限制

▲京都政府計畫從本周末前開始解除「東京警報」。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

《日本經濟新聞》周四(11日)報導，東京都政府計畫從下周五(19日)開始解除所有商業限制，不再要求餐館、商店或KTV等商業設施停業或縮短營業時間。

東京都政府同時計畫在本周末前開始解除「東京警報」，初步方案是從當地時間本周五(12日)零時起，將商店歇業等限制等級從目前的第二階段調至第三階段。

日本東京周四新增22例新冠肺炎確診病例，這是東京在相隔5天後，單日新增人數再度超過20人。