明日博、碧湖君鄰都更宅降價求售　九三折到九六折之間

▲財政部再次公告標售「明日博」都更宅。（圖／記者宋良義攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部國產署今（11）日公告標售都更分回案件，共計要標售8處、32戶，其中兩大建案台北市大安區明日博17戶和台北市內湖區的碧湖君鄰2戶店面都有降價，以明日博大約打了九六折、而碧湖君鄰也降了7%，約九三折，以期望可以順利出售。

國產署公告今年第三批都更分回的案件，包括有8處建案共計32戶。包含新北市三重區翔譽雙子星有1戶；台北市萬華區全坤威峰2戶，為一店面另一工作室；台北市大安區忠泰鳳磐有1戶；台北市內湖區碧湖君鄰2戶，皆為店面。

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新北市板橋區昇陽文薈有6戶；台北市中正區的正隆天第2戶；台北市大安區的明日博有17戶，是這次最大供給；以及台北市大同區的永德言葉也有1戶。

值得注意的是，這次降價的有兩處建案，一處是明日博的17戶，標售底價在 9011萬元到1億3514萬元，較上次調整了4%到5%。而這次已經是明日博第六次招標，第二次降價了；另一處碧湖君鄰，為兩店面標售，底標價格在3001萬到3005萬元，這次降價大約是7%，是碧湖君鄰第4次降價、第11次公告招標。

這批標售達到32戶，預計在7月9日開標；較今年第二批的25戶多七戶，財政部官員表示，主要是明日博的供給量較大，且多數的建案都是維持原價，對於市場行情持平看待。

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▼「碧湖君鄰」的兩戶店面已經多次公告標售、降價。（圖／資料照）