泰福生技新藥今年第4季重新送件　明年第2季可望取得藥證

▲泰福生技公司執行長趙宇天。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

泰福生技（6541）今（11）日舉行線上法說會，執行長趙宇天表示，正處於重送FDA藥證審核階段的TX01，預計今年第4季重新送件，並預計在FDA六個月審查期後，明年第2季將可迎來美國藥證，接著明年第3季就能上市銷售。

趙宇天表示，旗下首個生物相似藥產品TX01正處於重送FDA藥證審核階段，今年3月與FDA開會過後，一切都在掌握當中，預計今年第4季重新送件，明年第2季將可迎來美國藥證，而已遞件申請之加拿大藥證也會同步取得，明年第3季就能上市銷售，預期3年內銷售額約4000萬美元。

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趙宇天指出，目前正在臨床人體試驗第三期，已收案完成的TX05，6月初已與FDA開會討論CMC走向，預計明年第2季申請藥證，2022年第2季取得藥證，最快第3季就能上市銷售，預估3年內銷售額約1.3億美元，並談到雖然全球陷入新冠肺炎疫情衝擊，不過對於泰福現階段臨床試驗的影響不大。

至於產學合作的新冠肺炎疫苗，趙宇天說明，台灣泰福在6月中就能完成小型抗原生產，提供給奈力生醫，進行奈米載體包覆，8月前可開始進行至少兩種動物試驗，而這次的計劃是奈力生醫和台大曾宇鳳教授合作，以電腦演算找出SARS-CoV-2 棘蛋白上最有潛力產出具中和能力的抗原蛋白片段，結合具免疫刺激特性的奈米載體，設計出以特定抗原為主的新穎新冠疫苗。

趙宇天補充，泰福生技是利用基因重組優化並結合抗原片段後，以微生物生產平台進行試產，短期先提供小量抗原，而未來泰福也有能力和經驗投入產品優化及量產，這項疫苗未來主要市場會在美國，也計畫在美國生產，而泰福已在美國奠定生產基地，佔有地利之便。

趙宇天強調，美國政府目前積極推動使用美國製造的產品，泰福眼光長遠、洞燭先機，早已在美國打下基礎，而在政府鼓勵，民間樂意使用美國製造產品的推波助瀾之下，美國製造已成勢必發展的趨勢，將使得泰福產品更具有競爭力，泰福有信心TX01及TX05，可以按照時程達成目標。

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