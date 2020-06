迪士尼涉嫌種族歧視　 粉絲請願改「飛濺山」主題

▲「飛濺山」﹙Splash Mountain﹚是迪士尼遊樂園的經典主題項目。(圖/取自免費圖庫Flickr)

實習記者劉雪兒/綜合報導

「佛洛伊德之死」示威活動聲勢浩大,迪士尼遊樂園主題「飛濺山」﹙Splash Mountain﹚因涉嫌種族歧視問題,粉絲要求改為黑人公主的電影《公主與青蛙》。此外,粉絲還說,盡然迪士尼宣稱自己「在乎」有色人種,那就停止讓白人扮演「有色人」的角色。

根據CNN報導,飛濺山主題理念源自於1946年上映的《南方之歌》,當時美國有色人種協進會(NCCAP)秘書長Walter White就帶動抨擊說,內容涉嫌「美化奴隸制」,結果影片全面下架,至今都無法發行影像製品。

據報導,迪士尼演員弗雷德里克·錢伯斯(Frederick Chambers)在推特說,其實他有跟其他演員討論過類似的問題,也曾多次建議公司將飛濺山改為公主與青蛙主題,但都沒有得到回應,而近日分享自己製作的概念圖卻引來網民的大讚。

值得一提的是,電影《亂世佳人》於1939年上映,是由美國Margaret Munnerlyn Mitchell 所著的小說《飄》(Gone with the Wind)改編而成的,近期因種族歧視相關議題再度搬上檯面,被華納媒體(WarnerMedia)旗下的 HBO Max 平台暫時下架。

