迪士尼涉嫌種族歧視　 粉絲請願改「飛濺山」主題

▲「飛濺山」﹙Splash Mountain﹚是迪士尼遊樂園的經典主題項目。（圖／取自免費圖庫Flickr）

實習記者劉雪兒／綜合報導

「佛洛伊德之死」示威活動聲勢浩大，迪士尼遊樂園主題「飛濺山」﹙Splash Mountain﹚因涉嫌種族歧視問題，粉絲要求改為黑人公主的電影《公主與青蛙》。此外，粉絲還說，盡然迪士尼宣稱自己「在乎」有色人種，那就停止讓白人扮演「有色人」的角色。

根據CNN報導，飛濺山主題理念源自於1946年上映的《南方之歌》，當時美國有色人種協進會（NCCAP）秘書長Walter White就帶動抨擊說，內容涉嫌「美化奴隸制」，結果影片全面下架，至今都無法發行影像製品。

據報導，迪士尼演員弗雷德里克·錢伯斯（Frederick Chambers）在推特說，其實他有跟其他演員討論過類似的問題，也曾多次建議公司將飛濺山改為公主與青蛙主題，但都沒有得到回應，而近日分享自己製作的概念圖卻引來網民的大讚。

值得一提的是，電影《亂世佳人》於1939年上映，是由美國Margaret Munnerlyn Mitchell 所著的小說《飄》（Gone with the Wind）改編而成的，近期因種族歧視相關議題再度搬上檯面，被華納媒體（WarnerMedia）旗下的 HBO Max 平台暫時下架。