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搶5G、物聯網商機 啟碁斥資55億在台加碼建廠擴產

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▲經濟部投資臺灣事務所今（11）日再通過3家企業帶來超過58億元投資。（圖／記者湯興漢攝）

▲經濟部投資臺灣事務所今（11）日再通過3家企業帶來超過58億元投資。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

台商回流一波波，經濟部今（11）日通過三家企業最新投資案，其中啟碁科技再度加碼投資近55億元新建南科S3廠，增設通訊產品產線，持續導入機器手臂和AI 影像辦識等高度自動化技術與相關製程，可望新增近2千個本國就業機會。

投資臺灣事務所今（11）日再通過3家企業帶來超過58億元投資，分別為啟碁科技二度申請臺商回臺，及臺商天珩機械、根留企業台灣之星。目前「投資臺灣三大方案」已吸引524家企業累積投資約1兆251億元，創造8萬5,962個本國就業機會。

請繼續往下閱讀...

5G浪潮持續，高速傳輸產品後市看漲，供應鏈相關廠商莫不摩拳擦掌擴產迎商機。網路通訊設備領導商「啟碁科技」因應客戶需求，率先調整全球產能佈局，隨著產能擴充及全球產能佈局逐漸步上軌道，在高頻寬需求日趨殷切，以及5G和物聯網蓬勃發展下，有望帶動新一波業績成長動能。

▲經濟部今（11）日再通過3家企業帶來超過58億元投資，台灣之星將在臺北與高雄機房建置物聯網各項平臺軟硬體設備。（圖／台灣之星提供）

▲經濟部今（11）日再通過3家企業帶來超過58億元投資，台灣之星將在臺北與高雄機房建置物聯網各項平臺軟硬體設備。（圖／台灣之星提供）

去年甫於浙江建新廠的自動化包裝設備龍頭天珩機械 ，貿易戰與疫情加速全球供應鏈重整，經審慎評估決定暫停浙江廠投產計畫，將投資重心移回臺灣，斥資逾2億元在嘉義嘉太工業區建新廠、招募30名本國人才。

天珩機械專注各式自動化包裝設備逾半世紀，臺灣、美國、中國大陸、泰國和越南設有7座製造基地，自創品牌BestPack行銷80餘國，是化纖、電子科技、生技、民生用品、五金零件、食品等產業自動化幕後推手，台塑、台肥、永豐餘、鴻海集團等皆是主要客戶。

在5G元年搶下40M頻寬門票的台灣之星，將在臺北與高雄機房建置物聯網各項平臺軟硬體設備，招募13名本國人才，為5G商轉做最完善準備。台灣之星將以異業結盟合作方式擴大跨領域戰力，藉5G高頻寬、高速率、低延遲的三大技術特性，與合作夥伴協力打造與時俱進的5G創新應用發展，涵蓋智慧醫療、智慧家庭、智慧城市與智慧工廠等領域，可望帶旺相關周邊供應鏈。

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