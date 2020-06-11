全台唯一　元大期貨連六年獲公司治理排名前5%

▲元大期連六年獲公司治理排名前5%。（圖／元大期貨提供）

記者余弦妙／台北報導

元大期貨（6023）今（11）日指出，在公司治理評鑑中獲選為「上櫃組排名前百分之五」的金融機構，該項評分是從700家上櫃公司中評選，元大期貨已連續6年獲得該獎項，目前也是全台唯一維持該紀錄。

對此，元大期貨董事長林添富表示，元大期貨為台灣期貨商的龍頭，國內外期權市佔率、獲利能力等各項數據皆穩居第一，為持續落實穩健經營之目標，在公司內部的管控機制相當嚴謹，無論是作業程序、企業倫理規範、法遵審查等內控管理都具備完整的控管流程。

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另外，林添富也說，在推展業務與重視營運績效的同時，長期落實良好的風險管理，也積極參與各項公益活動，落實企業社會責任，希望從公司內部做起，讓企業社會責任與公司企業文化得以延續，達成公司治理的最高目標。

元大期貨說，今年業務將以「深耕台灣，放眼亞太」為目標，除了完善的基礎治理，未來元大期貨將持續深耕期權業務，支持期交所近期推出的生技、永續等新種期貨商品，也鎖定國外微小型指數期貨商品作為新戶開發的動能。

此外，也會積極發展金融創新，槓桿交易商秉持創新精神，發展連結多元標的期權衍生品，期許落實普惠金融與增加實體經濟效益，也提供投資人更全方位的金融服務。

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