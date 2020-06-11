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美原油庫存意外創新高　國際油價今挫跌逾3%

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▲原油。（圖／路透）

▲美國原油庫存創新高，投資人擔心市場供應過剩，油價今日下跌。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合報導

聯準會（Fed）10日釋出的經濟前景不樂觀，加上美國能源資訊局（EIA）公布，上周美國原油庫存意外創新高，再度引發需求疲軟導致生產持續過剩問題的擔憂。國際油價周四（11日）下跌逾3%。

截至今日下午3點44分，紐約西德州中級原油7月交割價下跌3.59%至每桶38.18美元；布蘭特原油8月交割價下跌3.28%至每桶40.38美元。

請繼續往下閱讀...

Fed 10日決議利率保持在趨近於零，預期疫情將於短期內持續對經濟、就業及通膨造成壓力，並對中期經濟前景構成龐大風險。預估今年美國經濟將萎縮6.5%，年底失業率將來到9.3%，而低利率則將維持至2022年。

此外，EIA 10日也發布美國原油庫存上周意外增加570萬桶，遠遠高於分析師預估的減少170萬桶，使庫存達到5.381億桶，創下1982年有數據以來最高庫存量。據《路透》報導，原油庫存增加的主因在於，近幾周來美國增加了來自沙烏地阿拉伯的原油進口，出口則降至去年11月以來的新低。

與此同時，美國汽油庫存增長也超出預期，總量達2.587億桶；柴油及家用油在內的分餾油庫存增則增加160萬桶，漲幅較前幾周略微收斂。

澳洲聯邦銀行（Commonwealth Bank）大宗商品分析師達爾（Vivek Dhar）表示，儘管數據上來看看，汽油需求已有所改善，但市場對庫存增長仍持負面態度，「（價格）上漲大部分是來自解封措施，要回要新冠肺炎前的價格仍需要一點時間。」

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