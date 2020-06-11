華碩消費性筆電逆勢成長　首季在印度市場銷售勁揚40%

▲華碩消費性筆電首季在印度市場銷售勁揚40%。（圖／華碩提供）

記者姚惠茹／台北報導

華碩（2357）今（11）日宣布，根據知名市調公司IDC (International Data Corporation)最新統計資料顯示，今年首季印度總體消費性筆電市場較去年第4季呈現衰退26.5%，但華碩消費性筆記型電腦銷售不減反增，大幅飆升四成。

華碩表示，在印度逐步解封後近幾週以來，華碩已近全面恢復銷售動能，不僅受惠居家工作或遠距學習所帶來的強大需求，隨著防疫措施落實，也使宅經濟升溫發酵，愈來愈多人開始加入線上遊戲行列，使得華碩輕薄筆記型電腦與ROG電競筆電銷售維持穩定成長。

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華碩印度系統事業群電競及電腦產品負責人蘇冠豪表示，印度一直以來都是華碩重點發展市場，除持續投資佈局，也不斷拓展市場版圖，希望因應當地消費者使用習慣，提供兼具先進技術與絕佳體驗的筆記型電腦，提升華碩在印度品牌知名度並刺激購買。

蘇冠豪指出，在某些禁售令鬆綁的地區，華碩產品回購速度相當驚人，在此充滿嚴峻挑戰的環境情勢下，無論對於遠距辦公、教學或追求極致遊戲體驗的消費者而言，華碩皆扮演關鍵角色，並為其心目中換機、購機之理想首選。

此外，華碩也設下今年目標，期望於年底前能一舉突破25%市佔率，而為延續這波買氣與成長動能，華碩未來將乘勝追擊接力推出一系列新品，增加產品組合、強化和促進消費者體驗，並積極擴大線下實體通路，盼在明年前展店至200家銷售據點，躋身印度消費性筆記型電腦前三大品牌。

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