這個工作專門印鈔票！中央印製廠、造幣廠徵才　月薪最高46K

▲中央印製廠和中央造幣廠公告2020年招考簡章。（圖／記者李毓康攝）

記者陳心怡／台北報導

中央銀行所屬的中央印製廠和中央造幣廠今（11）日公告2020年招考簡章，中央印製廠這次將招18名分類職位、36名評價職位；中央造幣廠分類職位則招2名行政管理員；評價職位則招10名。分類職位錄取後起薪46,025元，評價職位起薪則為31,495元。

中央印製廠這次招募18名分類職位，包括會計管理員、人事管理員、資訊管理員、印刷工程員、環工工程員、化工工程員、機械工程員、電機工程員；評價職位則招36名，包括印刷技術員、品管技術員、資訊處理技術員、機械技術員、電機技術員。

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此外，中央造幣廠分類職位則招2名行政管理員；評價職位則招10名，其中包含機械技術員、環工技術員、行政事務員等。分類職位錄取後起薪46,025元，評價職位起薪則為31,495元，若是應徵行政事務員、行政事務員起薪則為27,995元。

央行表示，此次報名一律採網路報名方式辦理，不受理現場與通訊報名，若想勝任印刷廠印刷技術員等「印鈔票」的工作，有四項條件，包含須辨色力正常、須實作測驗、需配合輪班、具印刷類群相關技術士證及相關工作經驗者，除此之外還需要筆試及體力測驗。

報名期間從109年6月12日（星期五)14:00起至6月21日（星期日）12:00止。

報名資訊連結：https://cbc-cpcm109.mcu.edu.tw/?fbclid=IwAR28Tbk_lW68WmilDANAbNrsViGpm5x5jjfQYhBcrQ_OKUhBCf9URkT2Cp8

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