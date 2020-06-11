鴻海旗下工業富聯將建「佛山智造谷」　打造智慧製造+工業互聯網生態

▲工業互聯網近日與中國廣東省佛山市人民政府、佛山三龍灣投資控股有限公司簽署合作協議。（圖／翻攝鴻海）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海（2317）旗下富士康工業互聯網近日與中國廣東省佛山市人民政府、佛山三龍灣投資控股有限公司簽署合作協議，三方將合作在佛山三龍灣高端創新集聚區共建「工業富聯佛山智造谷」，打造智慧製造+工業互聯網生態。

「工業富聯佛山智造谷」將形成集研究開發、應用示範、人才培養、創新創業為一體的科技創新示範區，以佛山的產業基礎與工業富聯在智能製造、工業互聯網行業的領先技術優勢，深化新一代信息技術與實體經濟融合，加快實體經濟新舊動能接續轉換。

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這項專案將圍繞智慧製造、工業互聯網技術及相關軟硬體產品，建設「一中心一基地兩院」， 即製造業創新中心、工業互聯網產業示範基地、工業互聯網研究院、工業互聯網學院，構建具有佛山特色的「智慧製造+工業互聯網」生態。

▲鴻海旗下工業富聯將建「佛山智造谷」。（圖／翻攝鴻海）



工業富聯董事長李軍旗表示，工業富聯的成長來自於改革開放，以及當地政府提供的優異的營商環境。工業富聯佛山智造谷從頂層設計到落地路徑，從重點突破到面向未來，從先行先試到示範引領，工業富聯將以領先的核心技術、競爭力助力佛山製造新發展，譜寫佛山經濟新篇章。

工業富聯佛山智造谷簽約落戶三龍灣，推動佛山製造產業持續高質量發展，為佛山提升城市能級和綜合競爭力注入強勁動能的同時，也將輻射帶動粵港澳大灣區產業轉型升級及整體水平再跨越，為中國製造業持續高質量發展探索新路徑、積累新經驗、提供新示範。

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