佳世達發表聲明「釐清事實」　回擊明泰前董座李中旺「散布不實資訊」

▲佳世達科技（圖／資料畫面）

記者姚惠茹／台北報導

網通廠友訊（2332）經營權之爭延燒到明泰（3380），佳世達（2352）今（11）日發出聲明，回擊明泰前董座李中旺昨日指出佳世達不當敵意併購，已函請公平會釋疑一事，佳世達強調有必要釐清事實，並加以說明，以正視聽。

佳世達表示，有鑑於李中旺近期散布不實資訊，背棄董事義務，不斷透過媒體散播傷害明泰科技股份有限公司的不實言論，為維護佳世達及明泰科技廣大股東的權益，公司認為有必要釐清事實，並加以說明，以正視聽。

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佳世達指出，這次公開收購為合意公開收購，李中旺未出席董事會表示意見，背棄董事義務，卻謊稱敵意併購、混淆視聽，其個人不能代表明泰態度。



佳世達說明，明泰在接獲佳世達公開收購通知後，旋即於5月18日召開審議委員會，由獨立董事及專家針對佳世達所提出之公開收購各項條件進行審查，明泰再於5月20日召開董事會，並在佳世達兩席法人董事代表均依公開發行公司董事會議事辦法第16條第1項之規定迴避，未參與討論及表決之情況下，由全數與會之董事，做出同意佳世達公開收購條件之建議。



佳世達補充，既然明泰董事會已依法做出同意佳世達收購條件之決議，何來李中旺所謂之敵意併購？推測其原因，可能源自於李中旺長期擔任明泰董事長職務，進而產生其個人意志得凌駕於明泰董事會決議，其一己之志即代表明泰態度之誤解。



佳世達再次強調，公開收購是否為合意，取決於被收購公司董事會審查公開收購條件後，對股東所做出之決議，明泰董事會既已做出同意佳世達公開收購條件之建議，本公開收購案當然屬於合意公開收購。



佳世達重申，李中旺背棄其身為明泰董事須背負的忠實義務，選擇不出席明泰5月20號之董事會審查公開收購條件，事後再不顧明泰董事會決議，謊稱本次公開收購為敵意併購，其試圖影響主管機關公正審查立場之意圖甚為明顯，更顯示僅為私利，而不顧明泰股東權益之態度。

針對裁員議題，佳世達表示，李中旺假藉並曲解媒體報導，散佈明泰將裁員之不實資訊，試圖影響員工心情，已嚴重傷害明泰員工，以及明泰與佳世達廣大股東之權益，對於李中旺以「根據媒體報導」試圖規避責任以散佈不實訊息之作法，佳世達予以譴責，並在此嚴正聲明，對明泰並無裁員計畫，李中旺所言並非事實，且已傷害佳世達之商譽，佳世達將研擬適當方式保護商譽。

再者，佳世達指出，李中旺已非明泰董事長，但其仍為明泰公司董事，無論其出席明泰董事會與否，均能對於明泰董事會議程及事後決議充分了解，明知明泰董事會從未在解除其董事長職務後通過任何裁員計畫，卻假借「根據媒體報導」之名義，謊稱佳世達在董事會上提案裁員90名員工，此行為對明泰以及佳世達所造成之傷害，以及其可能涉及之相關刑事民事責任，佳世達將請律師研議追究，方能保障佳世達及明泰股東之權益。



佳世達說明，就明泰人力精簡計畫之相關事實，明泰已有說明，明泰於四月中旬所實行之人力精簡計畫，係由李中旺以董事長之職權，親自批准執行，短短一個多月後，卻宣稱其擔心遭裁員之明泰員工處境，前後矛盾之態度令人費解，是否僅因其遭解任董事長職務而有此劇烈改變，或許需要李中旺進一步對外說明並釐清。

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