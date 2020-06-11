Apple首階段復工日敲定6月15日　計畫將視政策隨時調整

▲蘋果將於6月15日開始在Apple Park第一階段復工。（圖／記者洪聖壹攝）

記者林鼎閎／綜合報導



蘋果先從世界各地的門店恢復正常營業後，在Apple Park工作的員工也要開始復工了。根據彭博報導，蘋果正在計畫一個多階段的復工作業，預計第一階段的復工日將定在6月15日，蘋果強調，相關復工計畫將根據當地政策隨時做調整。

彭博報導指出，蘋果已於本週通知員工，蘋果正在計畫一個多階段的復工作業，讓員工重返矽谷。早在這封信之前，一些蘋果的軟硬體工程師已在五月就提前返回矽谷工作。蘋果目前將首階段復工日期定在6月15日。



根據蘋果的規劃，蘋果將開始緩慢的將員工帶回矽谷和其他辦公室，這標誌著最初的回來的員工非常有限。第2階段預計將從7月開始，但蘋果表示，「這項計畫並非一成不變，會根據當地的政策作出改變。」

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為了盡可能的減少新冠肺炎潛在的傳染，蘋果將辦公室內人與人之間的接觸，以及工作時間表都錯開了，部分建築物的使用也受到限制。該公司強調了上週報告中概述的重返工作安全程序。

另外，復工人員在Apple Park和Infinite Loop總部都必須戴口罩，到達時要進行體溫和日常健康檢查，並在工作中進行社交疏導。蘋果公司在信中強烈鼓勵員工在返回工作之前，接受現場或在家中的新冠肺炎的測試。