　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

台指期大跌213點　分析師：未來兩天再下跌機率大

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼台指期6月11日走勢。（圖／取自期交所）

▲台指期6月11日走勢。（圖／取自期交所）

記者余弦妙／台北報導

台指期今（11）日開盤下跌15點，來到11689點後走揚，不過隨著美股期貨下跌，再加上上方賣壓湧現，指數一路下挫，尾盤直接失守11500整數關卡，終場以11491點作收，下跌213點，與現貨相較，逆價差44.77點。

展望未來，群益期貨分析容逸燊分析，台指期今天出現回檔，從現貨的量能來觀察也可看出短線上要出現回檔的走勢，目前最大壓力區若從選擇權來看是落在11700-11800點附近，因此今天來到這附近後也出現明顯賣壓，預計這個短線拉回的情況會持續2-3天的時間，若明天再出線下跌100點左右的中黑K的話，就有極大機率下跌走勢會持續到下周一。

請繼續往下閱讀...

容逸燊說，今天部分的指標股也都出現開高走低的情況，所以OTC指數在今天也跌了2%，因此從今天的走勢來看，不少中實戶跟投信都在今天出現高檔獲利了結，不過，只要短線內不跌破11350-11370點間還是可以往偏多趨勢看。

最後，容逸燊也說，通常一天之類跌了200多點的情況，多半都會延續到隔天，且再加上Fed針對美國下半年的經濟展望不看好，還有目前也在相對高檔位置，因此明天甚至是下周一都還是有滿大的機率持續下跌。

►過期票券別浪費！點這邊...幫你搶救變身

ET快訊
LIVE／韓國瑜最後上班日　鳳山大草皮擠滿道別支持者
PS4手把悠遊卡「交貨日期」提前了！　3天狂賣48萬張
玩手遊輸了脫衣！高中女與2男大搞3P　他想再一次下場慘了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

華豐橡膠違反重大訊息規定　遭證交所處3萬元違約金

佳世達發表聲明「釐清事實」　回擊明泰前董座李中旺「散布不實資訊」

台指期大跌213點　分析師：未來兩天再下跌機率大

衝5G！中華電信與韓國LG U+展開5G影音娛樂戰略合作

取消限空令後台股首見重挫　黃天牧：這是暫時的、基本面續好

台糖通過配發0.6元現金股利　董事順利改選新增二名獨立董事

疫情影響經濟活動型態 　法人建議逢低佈局雲端產業概念股

基本工資工作小組6月底召開　將討論審議委員會日期

疫情促數位銀行存款激增　高盛Marcus暫停接受英國新存戶申請

影／數位振興三倍券十大QA看過來！經濟部：實名制登記再消費

孫燕姿「20週年突驚喜直播」　飆唱《逆光》《天黑黑》回憶殺

情侶吵架後大火！男友遭燒死　長髮妹崩潰...鄰：聽到嘶吼聲

宥勝老婆騎沙灘車「衝進草叢.脫隊」淚崩　喊「討厭失控的感覺」：覺得會害到小孩！

段奥娟「爺爺面前跳《創造101》主題曲」　感性唱《陪我長大》抱一起哭翻

老婆不在！大安鷹「不會餵孩」 下秒母鷹霸氣回巢：我來啦～

開箱PS4悠遊卡「感應還會發光」　3C達人敲碗：怎不出迷你搖桿？

患新冠肺炎喪失味覺手臂滿是針孔 她大方分享治療過程...網：很勇敢！

亂開遠光燈、改排氣管狂催油門　他分析機車族5大困擾...網：中肯

王嘉爾「遭白敬亭襲胸」秒害羞：別這樣　健身成果超狂「58.2公斤＋腰圍63cm」！

恭喜40歲明道當爸！　甜娶前女團成員「兒子2個月大」

華豐橡膠違反重大訊息規定　遭證交所處3萬元違約金

佳世達發表聲明「釐清事實」　回擊明泰前董座李中旺「散布不實資訊」

台指期大跌213點　分析師：未來兩天再下跌機率大

衝5G！中華電信與韓國LG U+展開5G影音娛樂戰略合作

取消限空令後台股首見重挫　黃天牧：這是暫時的、基本面續好

台糖通過配發0.6元現金股利　董事順利改選新增二名獨立董事

疫情影響經濟活動型態 　法人建議逢低佈局雲端產業概念股

基本工資工作小組6月底召開　將討論審議委員會日期

疫情促數位銀行存款激增　高盛Marcus暫停接受英國新存戶申請

影／數位振興三倍券十大QA看過來！經濟部：實名制登記再消費

黃竣民／中美軍機頻繞台　真把台灣當「灶腳」？

女大生教堂讀書遭多男性侵殺害　潔白衣染成鮮紅...母目睹現場淚崩

6旬婦和18歲嫩弟談戀愛！慘被「私密照威脅」上百萬...多張信用卡全飛了

澳洲總理強勢抗中　霸氣喊：不因「脅迫」出賣國家價值觀！

聽見女娃哭了！柴犬哥哥衝在主人前　網泛淚：可以依靠

新北勞大20週年回顧熱烈開展　首屆結業生齊聚回娘家

王志鵬／對釣魚台應強硬　台灣勿軟弱無力

韓國瑜最終上班日！　鄉民憶去年情景...預測下一步：很難不選

生命誕生前爸爸被打、阿公被抓！《當愛再來的時候》給大人的提醒

華豐橡膠違反重大訊息規定　遭證交所處3萬元違約金

浪浪滿身傷「每天爬20樓討飯」　她餵半年收編...近況美哭萬人

財經熱門新聞

想換美元快注意！新台幣狂升換匯價創2年來新低　換5萬多賺1400

威力彩頭獎飆7.4億！彩迷瘋搶4號碼

台股急殺！盤中大跌近200點...結束連八漲 　亞股也同步下挫

徐旭東讚振興三倍券　連外國人都羨慕

科技部長吳政忠：台灣半導體無論上下游　都需要人才布局

大樂透百萬得主買法曝光　台彩報你知！

股利族看過來！109年「殖利率>6%」個股一覽

振興三倍券商機　兆豐信用卡祭4好禮

影／三倍券十大QA看過來！經濟部：實名制登記再消費

下周油價將連七漲　專家預估九五汽油創三個月新高「加油要快！」

4大公股金獲利下跌15%　海外放款成隱形炸彈

企業掀倒閉潮！中信銀提2觀察指標

利息收入縮水！上市櫃金控前5月年減4%

夏普旗下可購樂今10點開放口罩限量預購

更多熱門

相關新聞

取消限空令後台股首重挫　黃天牧說話了

取消限空令後台股首重挫　黃天牧說話了

台股今（11）日終場大跌184.39點，收在11,535.77點，險守11,500點關卡。金管會主委黃天牧表示，「這是短暫的情況」，認為台股基本面不錯，繼續往好的方向走，「只要我們有吸引力、體質好」，相信還是會投資台灣的股市。

台指期漲百點　分析師：接近上方壓力、持多單者可逐步減碼

台指期漲百點　分析師：接近上方壓力、持多單者可逐步減碼

台指期漲39點　分析師：短線過熱、建議回檔再布局

台指期漲39點　分析師：短線過熱、建議回檔再布局

影／年線上開多頭派對！　認錯行情啟動下散戶如何才能贏？

影／年線上開多頭派對！　認錯行情啟動下散戶如何才能贏？

外資回補！法人看好解封概念股

外資回補！法人看好解封概念股

關鍵字：

台指期分析外資法人

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

淡水男高中生揮刀！國小女童遭砍濺血

獨／高中生陳屍冷凍廠　校方詭下封口令

正妹護理師伸手「扯掉比基尼」！

99輛5億超跑「轟炸」高雄　送行施爸爸

王少偉點頭認了「喜歡謝忻」！

追不到女神…男找6惡煞把她押上山「打斷牙＋性侵」

快訊／砍傷國小女童！淡水男高中生移送

淡水男高中生砍國小女童　校方回應了

李千那認了情斷Echo「感情昇華到家人」

男偶像「把妻打到流產」2年6次家暴！

好市多「超好吃美食」下架了！

璟宣離婚7年「首度公開前夫身分」

許崑源是狗熊　黃捷：僅韓國瑜說

沒有「一黨專政」？柯文哲回擊蔡英文

借電腦買口罩　竟發現老公D槽15G的邪惡祕密

更多

最夯影音

更多
孫燕姿「20週年突驚喜直播」　飆唱《逆光》《天黑黑》回憶殺

孫燕姿「20週年突驚喜直播」　飆唱《逆光》《天黑黑》回憶殺
情侶吵架後大火！男友遭燒死　長髮妹崩潰...鄰：聽到嘶吼聲

情侶吵架後大火！男友遭燒死　長髮妹崩潰...鄰：聽到嘶吼聲

宥勝老婆騎沙灘車「衝進草叢.脫隊」淚崩　喊「討厭失控的感覺」：覺得會害到小孩！

宥勝老婆騎沙灘車「衝進草叢.脫隊」淚崩　喊「討厭失控的感覺」：覺得會害到小孩！

段奥娟「爺爺面前跳《創造101》主題曲」　感性唱《陪我長大》抱一起哭翻

段奥娟「爺爺面前跳《創造101》主題曲」　感性唱《陪我長大》抱一起哭翻

老婆不在！大安鷹「不會餵孩」 下秒母鷹霸氣回巢：我來啦～

老婆不在！大安鷹「不會餵孩」 下秒母鷹霸氣回巢：我來啦～

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面