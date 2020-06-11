台指期大跌213點　分析師：未來兩天再下跌機率大

▲台指期6月11日走勢。（圖／取自期交所）

記者余弦妙／台北報導

台指期今（11）日開盤下跌15點，來到11689點後走揚，不過隨著美股期貨下跌，再加上上方賣壓湧現，指數一路下挫，尾盤直接失守11500整數關卡，終場以11491點作收，下跌213點，與現貨相較，逆價差44.77點。

展望未來，群益期貨分析容逸燊分析，台指期今天出現回檔，從現貨的量能來觀察也可看出短線上要出現回檔的走勢，目前最大壓力區若從選擇權來看是落在11700-11800點附近，因此今天來到這附近後也出現明顯賣壓，預計這個短線拉回的情況會持續2-3天的時間，若明天再出線下跌100點左右的中黑K的話，就有極大機率下跌走勢會持續到下周一。

請繼續往下閱讀...

容逸燊說，今天部分的指標股也都出現開高走低的情況，所以OTC指數在今天也跌了2%，因此從今天的走勢來看，不少中實戶跟投信都在今天出現高檔獲利了結，不過，只要短線內不跌破11350-11370點間還是可以往偏多趨勢看。

最後，容逸燊也說，通常一天之類跌了200多點的情況，多半都會延續到隔天，且再加上Fed針對美國下半年的經濟展望不看好，還有目前也在相對高檔位置，因此明天甚至是下周一都還是有滿大的機率持續下跌。

►過期票券別浪費！點這邊...幫你搶救變身