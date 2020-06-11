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「人類皰疹病毒」影響大腦運作！日研究：感染後恐引發憂鬱症

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▲▼壓力大，憂鬱症，心情不好。（圖／CFP）

▲日本研究指出，大腦若感染人類皰疹病毒，有可能引發憂鬱症。（圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

日本東京慈惠會醫科大學近日發表研究表示，人類如果在幼年時期感染「人類皰疹病毒6」，有可能在成年後引發憂鬱症。研究發現，人類的大腦一旦被皰疹病毒感染，病毒內的某種基因便會開始影響大腦，進而引發憂鬱症發病。

根據《日本放送協會》報導，東京慈惠會醫科大學教授近藤一博率領的研究團隊近日發表了一項有關皰疹病毒引發憂鬱症的研究。研究團隊發現，人類的大腦如果被「人類皰疹病毒第六型」感染，病毒內名為「SITH - 1」基因便會發生強大的作用。因此研究團隊在老鼠的大腦中，人為操控了這項基因，隨後便發現老鼠的行動發生變化，出現了許多類似憂鬱症的症狀。

研究團隊針對84名罹患憂鬱症的病患與82名健康受測者進行調查，結果發現，患有憂鬱症的受測者中，有79.8%的人出現「SITH - 1」所引起的強烈作用反應，但未罹患憂鬱症的受測者僅24.4%出現此種反應。

因此，研究團隊認為，「人類皰疹病毒第六型」中的「SITH - 1」基因如果強烈作用，可能會引發憂鬱症發病。

近藤一博教授表示，「到目前為止，還沒有明確研究發現憂鬱症的發病原因，但這次的研究結果指出，憂鬱症可能與病毒有關。未來我們將會持續進行研究，如果能找出發病的詳細機制，將有助於新型治療藥物開發。」

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