川普參觀醫療器材工廠「又不戴口罩」！　業者認：整批棉花棒丟了

▲ 川普5日參觀緬因州醫療用品工廠，拿起一根棉花棒。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國新冠肺炎（COVID-19）確診病例突破2百萬，醫療器材業者也加緊趕工。總統川普（Donald Trump）5日赴知名的普立頓醫療產品公司（Puritan Medical Products）位於緬因州的工廠參觀，過程中並未配戴口罩。業者日前坦承，川普到訪期間生產的產品已經全數丟棄。

普立頓公司9日在推特發布聲明指出，由於當天有政府官員、安全人員及媒體等大批人員，該公司在川普抵達以前就決定，會將參訪期間生產的產品丟棄。業者在川普參觀時僅啟動部分機器，生產約15分鐘，事後清洗整套設備，也事先將5日的生產計畫改至周末，避免產量降低。

疫情大流行期間，生產醫療器材一直是美國的關鍵問題，對個人防護工具及檢測用棉花棒等用品的需求也達到高峰。但川普5日參觀工廠期間，不顧社交距離政策，和工廠一名女員工合照，且2人都未戴口罩。

根據CNN，川普參訪時發表談話，講述政府4月援引《國防生產法》，撥款7500萬美元，以提高普立頓公司產量。他也對政府處理疫情的方式表示驕傲，稱其「拯救成千上萬人的生命」。

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