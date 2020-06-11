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理財周刊／地攤經濟vs.航天事業

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▲圖片來源「理財周刊」提供▼

文／洪寶山

美國SpaceX公司的飛行船獵鷹9號火箭在5月30日下午3:22分成功發射，19個小時後，所搭載的飛行船及太空員成功抵達國際太空站，拉開美國商業載人的航天序幕。同一時間，美國經濟也在解封、重啟的氛圍下，失業率下降，道瓊、標普500指數連日飆漲，一如火箭快速升空，對比中國大陸過去一周以來，吵得沸沸揚揚的「地攤經濟」，簡直一個世界，兩樣情。

SpaceX公司是特斯拉創辦人馬斯克創立的民營公司，主要在執行NASA太空人往返地球及國際太空站的飛行任務，過去發射太空的火箭及飛行船都是由NASA設計製造，但是NASA為撙節成本，這項計畫轉由民間公司執行，不只是太空任務，未來任何人想要來一趟太空之旅，都可能成真。

發射美國 重返榮耀

請繼續往下閱讀...

這只是一個縮影。1960年代美蘇冷戰，阿波羅8號的升空，凝聚美國人的士氣，這次名為「發射美國」太空計畫，暗喻著美國要在經濟和科技上重返過去的榮耀，從貿易戰、科技戰，不難看出川普的野心。而另一端，習近平領導下的社會主義，同樣有一個偉大的中國夢，在5G、AI、量子運算急起直追，兩個強權，不一樣的體制，在後疫情時代，經濟面卻呈現不同的結局。

五月下旬，中國官方揭露失業率由5.5％提高到6％，由中國勞動人口五億來計算，多增加的0.5％，意味著疫情影響超過250萬人失業，為挽救龐大的失業人口，中共國務院總理李克強提倡「地攤經濟」，語出，各省各級欣喜若狂推動「擺地攤」事業，沒想到短短一周後，被習近平打臉，下令禁止「地攤經濟」相關的文宣及活動。

地攤經濟 生存危機

「地攤經濟」是什麼？簡單來說，就是生存經濟、謀生的經濟，龐大的失業人口，找不到工作，去擺地攤過活。弔詭的是，中國統計局發布五月採購經理人指數為50.6，既然PMI來到榮枯線位置，代表市場有需求，公司開始出貨拉貨，先前因疫情停工的開始復工，何來龐大失業可言？

再來看看美國，華爾街經濟分析向來看衰美國，原本預估五月份失業人口再多九百萬人，失業率由14.7％提高到20％，這一次喜出望外，失業人口不升反降，失業率來到13.3％，欲求連任的川普當然抓住機會宣傳自己的政績，並拍胸脯保證下半年美國經濟會更好，而且明年會比今年更暢旺。只是事後美國勞工部修正失業率約16.4％。

川普的話有沒有根據？當然有！美國重啟經濟，目前並未完全解封，以非農業就業人口數據來觀察，五月休閒和飯店部門已有120萬人重回工作崗位，隨著各州逐步放寬社交距離，餐飲部門就業人數也增加了140萬人，建築部門新增就業增長則位居第二，達到46.4萬人，教育和衛生服務部門新增42.4萬人，零售部門增加36.8萬人，全面重啟後，經濟呈現深Ｖ型反彈，不無可能。

無限量QE 解救經濟

美國經濟可以在解封後快速恢復，一方面在於美國經濟結構本來就很健康，通膨低，利率不高，美元不強不弱，疫情沒有損壞經濟結構。另一方面，在於川普政策得當，首先，他沒有全面關停經濟，只在疫情嚴重地區封街封城，因此美國經濟活動在疫情嚴峻期間，仍然繼續運轉；第二，無限量QE救市，資本市場資金不虞匱乏；第三，直升機撒錢，實質救助中小企業及人民，百姓口袋有錢消費。如此一來，人民有錢消費─商家企業有生意─失業率下降，形成一個正向循環。

反觀中國大陸，壞就壞在政府一聲令下全面封城關停經濟，事實上，就算沒有疫情，2020年中國大陸經濟本就是20年來最差的一年，而疫情、封城使得原本孱弱的經濟體質更加脆弱。中國大陸經濟結構大而複雜，環環相扣，三月雖有多數廠家復工，但是上下游沒有跟進，財務危機出現一批倒閉潮，加上政府沒有緊急救助措施，最後，人民沒錢消費─企業倒閉─失業率攀高，形成惡性循環。

中國復甦 再等一年

川普是聰明人，分得清敵我局勢，以關稅來挾制中國大陸，礙於目前新冠疫情及種族暴動，中美貿易戰稍微停歇，按一月中美貿易協議，中國大陸還是可以出口2500億美元商品到美國，經濟稍微喘口氣。但是港版國安法通過後，港人脫產會造成離岸人民幣貶值壓力，此時，美元也稍微偏弱，相抵之下，人民幣兌美元相對強勢，更不利中國大陸出口，預計聯準會在本周利率決策會議開會後，最快這個夏天，最慢九月開學前後，美元可能出現新一波的貶值，更進一步削弱中國大陸經濟復甦力道。

中國大陸官方提出的經濟數據已失信，未來評估中國大陸經濟得看政府實際作為才能下定論，對於習近平來說，當然是竭力抹白新冠病毒來自於中國大陸的說法，以民族主義抗疫，轉移經濟因疫情下滑的民怨，加上李、習之前的矛盾，可想而知，未來習近平政治手腕會越來越強硬，對內對外鞏固自己的勢力。

若把現在的中國大陸和美國經濟放在X、Y軸上來看，美國經濟正向右上方快速延伸，而中國大陸經濟還在X軸邊緣滑水，預計還要一年以上，才能回到正軌。

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

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