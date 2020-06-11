衝5G！中華電信與韓國LG U+展開5G影音娛樂戰略合作

▲中華電信與韓國LG U+展開5G影音娛樂戰略合作。（圖／中華電信提供）

記者邱倢芯／台北報導

中華電信今（11）日宣布與韓國電信業者LG U+戰略合作，將結合雙方5G技術與數位影音內容資源，提供消費者更優質的5G創新娛樂應用服務。

中華電信指出，LG U+為韓國5G VR娛樂內容的先驅者，透過其健全的娛樂產業生態圈，已在韓國掀起5G多媒體熱潮。台灣電信龍頭中華電信此次攜手韓國LG U+宣布5G VR與多視角影音娛樂的戰略合作，將打造國內5G娛樂產業新未來。

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據了解，中華電信與韓國LG U+本次推出的5G娛樂內容，包含VR 4K影視、多視角演唱會音樂電視節目，以知名年輕韓團藝人歌唱表演為主，為追逐韓流明星粉絲必看的音樂電視節目。4K品質讓畫面更清晰、更生動；此外，多視角演唱會音樂節目讓中華電信5G客戶可同時觀看多個偶像特寫鏡頭，收看最新韓國最夯娛樂團體，滿足想近距離接觸偶像的夢想，爽度破表。

中華電信行動通信分公司陳明仕總經理表示，中華電信看好年輕族群在娛樂市場的需求，強力部署5G創新應用。LG U+長期深耕5G創新娛樂產業，此次合作將促進台灣5G娛樂產業接軌全球，拓展VR應用與多視角演唱會的市場。

LG U+ CEO兼副董事長Ha Hyun Hwoi指出，很榮幸與台灣電信領導品牌中華電信合作，提供LG U+的VR 4K與多視角演唱會內容。中華電信5G服務推出後，預計更多客戶透過中華電信優質的行動網路品質，享受更豐富、多元的LG U+ 5G娛樂內容。

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