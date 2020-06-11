新增22確診仍達鬆綁標準　東京定調解除「東京警報」　娛樂場所12日有望重啟

▲日本東京都疫情趨於平緩，有望於今日解除東京警報。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本政府日前解除全國緊急宣言，其中疫情最嚴重的東京都有鑑於疫情尚未獲得完全控制，都知事小池百合子2日正式發布東京警報，不過今（11日）傳出東京都政府已定調解除東京警報，今晚召開對策本部會議後就會正式公告。另外，東京有意於12日將有關停業要求的「第二階段」政策鬆綁至「第三階段」，屆時餐飲業者即可營業至深夜0時，娛樂場所也可以重新恢復營業。

根據《日本放送協會》引述東京都政府內部人士報導，東京11日的確診人數為22例，是5日以來首度超過20人。由於東京當局先前設定了3項防疫指標，只要達成2項就可以考慮解除東京警報，而其中一項就是一週內平均每日確診人數不到20人，11日數據公布後，雖然比10日多了4例，但是一週內的平均確診數仍符合標準。

東京都政府認為，這一星期以來，感染狀況已趨於穩定，因此在尋求專家意見後，決定解除2日發出的「東京警報」。東京都政府今晚將召開對策本部會議決定相關事宜，屆時有關停業要求的「第二階段」鬆綁措施也會進階到「第三階段」。

據了解，東京警報解除後，東京將會於12日0時進入「第三階段」，也就是說從12日起居酒屋等餐飲業者可以營業至凌晨0時，KTV、遊樂園、酒吧以及柏青哥店等店家也將重新營業。

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