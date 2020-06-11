　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

先探／新跨界併購革命

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

（圖／先探投資週刊 提供）

5G物聯時代來臨，全球各行各業都面臨前所未有的營運挑戰，能主動出擊跨界併購的廠家，才能在下一個十年占有生存的一席之地，國內的精誠、佳士達、國巨三大集團取得併購先機，是跨界整軍完成的最佳典範。

文／林麗雪

應該沒有人會否認，這幾年全球各行各業掀起的產業革命力道之大、速度之快，都是史上僅見！從５Ｇ、電動車、物聯網再到ＡＩ、大數據，這些新科技，可預期地都將掀起翻天覆地的變化，而對企業來說，要因應這麼大的產業變革，營運策略必須快速調整才能搭上商機，自己蓋廠開店擴大規模的速度太慢，跨界併購成為企業壯大的新顯學。

然而，並不是所有的企業都有實力透過併購擴大營運版圖，加上這波新冠肺炎疫情，企業普遍撙節及把握手上現金，打亂了不少國際企業的既定併購計畫，法國時尚品牌路易威登（Louis Vuitton）去年十一月原定以一六五億美元的高價併購美國珠寶品牌Tiffany，但受到疫情影響，傳出因為價格太貴等因素，至今未能正式合併成功，但金字塔頂端的精品業整併，早已是進行式。

請繼續往下閱讀...

企業需靠併購快打商機

於此同時，家樂福集團則在六月初宣布，收購全台一九九間頂好Wellcome超市，以及二五間Jasons Market Place，一舉成為台灣市占率第二的超市通路，並將挑戰積極進行數位整合的第一大超市龍頭全聯，家樂福此舉併購來勢洶洶，亦是看準了零售產業將因為數位轉型整合全通路的時代加速來臨，而出現大變革。

二○○九年才開始萌芽發展的４Ｇ，在十年間帶動並加速全球影音串流、傳統零售產業的數位需求蓬勃發展，這股發展至今仍方興未艾，不僅持續擠壓傳統行業的生存空間，企業也必須加速數位轉型，才能在下一個十年占有生存的一席之地。

過往，國內企業的數位轉型牛步，但隨著４Ｇ的成熟、５Ｇ的即將到來，全球產業商機的面貌大位移，迫使企業不得不加速進行數位轉型及系統整合，台廠的佳世達、精誠老早嗅到這股商機，並鴨子划水多年進行併購及企業整合，今年正是搭上商機的起飛年。

精誠總經理林隆奮曾提及，今年產業數位轉型的關鍵在於「跨界」的資訊整合，由於產業生態圈不斷擴大，數位轉型的方向已跳脫平面的垂直或水平整合，而是跨業、跨界的整合，由於背後相關聯的資訊複雜到無法想像，這就是精誠多年建構的數據整合平台可以發揮的優勢所在。

看到龐大的數位整合商機，過往主力重心多在金融業的精誠，二○一八年結盟零售業POS收銀系統領導廠商宏誌科技，並入股三成股權，跨足零售業市場；二○一九年中，則取得高階伺服器系統整合服務商藍新資訊三成股權，進軍高階伺服器市場；去年下半年，精誠並陸續取得在雲端服務整合廠商晉泰十五％的股權，正式跨足雲端服務整合領域，而晉泰更在去年底參與大同集團旗下的資訊服務廠大世科現增，持有大世科八．一二％。

至此，精誠補足其在金融之外的零售及科技領域的數位系統整合布局，跨界、跨業的平台建置到位，下一步就是業績水到渠成的時候。

企業併購動作如此之大，原因無他，新科技、新應用的導入速度愈來愈快，唯有併購一途，可以縮短整軍的學習曲線，也才可以快速擺脫舊科技時代的包袱，這其中，最明顯的集團轉型案例就是佳士達。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2095期》便利商店及各大書店均有販售
或上http://weekly.invest.com.tw有更多精彩當期內文轉載

（圖／先探投資週刊 提供）

ET快訊
分手李千那...Echo發聲了！鬆口曝情逝原因
韓國瑜告別音樂會竟出現這幕！黃捷氣炸：活動是在連署罷免我？
快訊／韓國瑜「不接受任何職務」：念天地之悠悠獨愴然而涕下
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

理財周刊／避險資產看空　科技股報復性反彈

理財周刊／低基期營收亮眼股浮現

先探／謝金河：跟著錢的感覺走

理財周刊／地攤經濟vs.航天事業

先探／新跨界併購革命

一銀砸1.4億元　鼓勵員工國內旅遊、教育訓練

會展活動解封啦！　貿協：下半年國內會展已排定逾50場

普生RT-PCR核酸病毒試劑　衛福部食藥署准了

明日博、碧湖君鄰都更宅降價求售　九三折到九六折之間

泰福生技新藥今年第4季重新送件　明年第2季可望取得藥證

孫燕姿「20週年突驚喜直播」　飆唱《逆光》《天黑黑》回憶殺

宥勝老婆騎沙灘車「衝進草叢.脫隊」淚崩　喊「討厭失控的感覺」：覺得會害到小孩！

情侶吵架後大火！男友遭燒死　長髮妹崩潰...鄰：聽到嘶吼聲

段奥娟「爺爺面前跳《創造101》主題曲」　感性唱《陪我長大》抱一起哭翻

老婆不在！大安鷹「不會餵孩」 下秒母鷹霸氣回巢：我來啦～

恭喜40歲明道當爸！　甜娶前女團成員「兒子2個月大」

開箱PS4悠遊卡「感應還會發光」　3C達人敲碗：怎不出迷你搖桿？

患新冠肺炎喪失味覺手臂滿是針孔 她大方分享治療過程...網：很勇敢！

拉布拉多化身最暖鬧鐘叫爸起床　37KG炸床重壓媽嚇呆：要謀殺嗎？

王嘉爾「遭白敬亭襲胸」秒害羞：別這樣　健身成果超狂「58.2公斤＋腰圍63cm」！

理財周刊／避險資產看空　科技股報復性反彈

理財周刊／低基期營收亮眼股浮現

先探／謝金河：跟著錢的感覺走

理財周刊／地攤經濟vs.航天事業

先探／新跨界併購革命

一銀砸1.4億元　鼓勵員工國內旅遊、教育訓練

會展活動解封啦！　貿協：下半年國內會展已排定逾50場

普生RT-PCR核酸病毒試劑　衛福部食藥署准了

明日博、碧湖君鄰都更宅降價求售　九三折到九六折之間

泰福生技新藥今年第4季重新送件　明年第2季可望取得藥證

理財周刊／避險資產看空　科技股報復性反彈

鄭凱云不捨揮別15年主播工作　轉戰跑道挑戰全方位主持

【廣編】鍋控注意！雞湯大叔進軍信義區　精華湯頭一口入魂

分手李千那Echo發聲！鬆口情逝原因「3個月前當回好朋友」：不要怪她

恐洩露太多國家機密　白宮力阻前國安顧問波頓新書出版

共軍多架蘇愷30戰機才剛進入　台灣F-16V今升空進入西南海域

韓國瑜告別音樂會竟出現這幕！黃捷超生氣：現場活動是在連署罷免我？

楊雅筑《女力》月事沒來疑有孕　梁瀚名無懼「先有後婚」

呱吉臀「夾爆53根筷子」！醫曝「屁股肌強」神功用...久坐不動恐纖維化

新冠「零確診」北韓...9百人慘遭隔離！內部透露：5千人可能死於隔離

胸前濕一片 22歲OL未婚卻分泌乳汁　父母得知真相氣炸報警

財經熱門新聞

想換美元快注意！新台幣狂升換匯價創2年來新低　換5萬多賺1400

徐旭東讚振興三倍券　連外國人都羨慕

大樂透百萬得主買法曝光　台彩報你知！

威力彩頭獎飆7.4億！彩迷瘋搶4號碼

台股急殺！盤中大跌近200點...結束連八漲 　亞股也同步下挫

影／三倍券十大QA看過來！經濟部：實名制登記再消費

科技部長吳政忠：台灣半導體無論上下游　都需要人才布局

股利族看過來！109年「殖利率>6%」個股一覽

振興三倍券商機　兆豐信用卡祭4好禮

下周油價將連七漲　專家預估九五汽油創三個月新高「加油要快！」

企業掀倒閉潮！中信銀提2觀察指標

4大公股金獲利下跌15%　海外放款成隱形炸彈

有了5G還需要Wi-Fi嗎？　電信業者這樣說

利息收入縮水！上市櫃金控前5月年減4%

更多熱門

相關新聞

台股衝出封鎖線

台股衝出封鎖線

台股站穩年線後，開始展開波段攻勢，在美國科技股領先創新高下，外資認錯回補，資金行情正在全球展開，台股正向11800至12000點挺進。科技股先拉升後，塑化、紡纖、製鞋、觀光、資產類股正輪流反彈，正值股東會旺季，看好者增多，加上馬上就進入除權息，軋空行情也悄然展開，只要股價未跌破月線，輪漲走勢持續進行，甚至低股價淨值比個股也將有所表現。

先探／筆電零組件迎來大成長

先探／筆電零組件迎來大成長

先探／庫存去化不易　油價顛簸

先探／庫存去化不易　油價顛簸

先探／誰掌6月說話權？

先探／誰掌6月說話權？

謝金河：台灣再現新股抽籤狂熱的啟示

謝金河：台灣再現新股抽籤狂熱的啟示

關鍵字：

先探投資週刊

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

淡水男高中生揮刀！國小女童遭砍濺血

追不到女神…男找6惡煞把她押上山「打斷牙＋性侵」

獨／高中生陳屍冷凍廠　校方詭下封口令

王少偉點頭認了「喜歡謝忻」！

快訊／砍傷國小女童！淡水男高中生移送

99輛5億超跑「轟炸」高雄　送行施爸爸

正妹護理師伸手「扯掉比基尼」！

淡水男高中生砍國小女童　校方回應了

李千那認了情斷Echo「感情昇華到家人」

男偶像「把妻打到流產」2年6次家暴！

好市多「超好吃美食」下架了！

璟宣離婚7年「首度公開前夫身分」

許崑源是狗熊　黃捷：僅韓國瑜說

全台唯一「千萬改裝」黑牛王送行　後照鏡綁了這個

「一起床先喝水」很傷胃！婦人喝錯致胃食道逆流

更多

最夯影音

更多
孫燕姿「20週年突驚喜直播」　飆唱《逆光》《天黑黑》回憶殺

孫燕姿「20週年突驚喜直播」　飆唱《逆光》《天黑黑》回憶殺
宥勝老婆騎沙灘車「衝進草叢.脫隊」淚崩　喊「討厭失控的感覺」：覺得會害到小孩！

宥勝老婆騎沙灘車「衝進草叢.脫隊」淚崩　喊「討厭失控的感覺」：覺得會害到小孩！

情侶吵架後大火！男友遭燒死　長髮妹崩潰...鄰：聽到嘶吼聲

情侶吵架後大火！男友遭燒死　長髮妹崩潰...鄰：聽到嘶吼聲

段奥娟「爺爺面前跳《創造101》主題曲」　感性唱《陪我長大》抱一起哭翻

段奥娟「爺爺面前跳《創造101》主題曲」　感性唱《陪我長大》抱一起哭翻

老婆不在！大安鷹「不會餵孩」 下秒母鷹霸氣回巢：我來啦～

老婆不在！大安鷹「不會餵孩」 下秒母鷹霸氣回巢：我來啦～

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面