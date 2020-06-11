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先探／謝金河：跟著錢的感覺走

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（圖／先探投資週刊 提供）

文／謝金河

二○二○年是變化多端又刺激的一年，從元月二十三日武漢封城迄今，全世界被疫情困住，隨著確診病例不斷攀升，除了飛機斷航，全世界的實體經濟都受到巨創，最悲觀的時候，ＶＩＸ指數攀上八四．八三的歷史新高，油價期貨最慘到負四○．三二美元，有人預測期油每桶會跌到負一○○美元。

資金所到之處無堅不摧

經濟大師們紛紛警告，全球經濟可能百年難翻身，股價急挫，道瓊指數最慘下挫超過一萬點，大家在最悲觀的時候，都覺得地球完了，所有的事都是百年一遇，像是三月全球股市大跌，四月又大漲，五月繼續反彈，很多人都認為股市要回頭打第二隻腳，現在到了六月，我們又驚覺這個世界跟我們大家想的都不一樣。

請繼續往下閱讀...

進入六月第二周，大家一覺醒來發現代表美國科技股的Nasdaq及Nasdaq 100不約而同都站上萬點，這是歷史新里程碑。最近很多場合，我被問到的最多問題都是全世界經濟那麼差，股市為什麼漲不停？這是資金行情最大的本色，也就是說，資金所到之處，無堅不摧，而且不能預設立場，一直要到資金退了場，基本面的考驗才會奏效。

這次疫情讓全球央行把利率降至最低，各國不斷放錢，也卯足全力紓困，創造了資本市場奔馳的環境，除了美國股市奔馳外，今年台灣也感受到資金行情的力道，很像重返三○年前台股一二六八二「台灣錢淹腳目」的情境，最顯著的是熱錢帶來的台幣升值，這回外資在五月前大幅賣超台股達六三三七億元，按照往例，台股可能崩盤大跌了，但這回台股不跌還漲，而且櫃買指數從一○二．二七拉升到一五五．四四，反彈五一．九八％，很多防疫股炒到令人吃驚的地步，櫃買的漲幅大於加權指數、摩台指，這是內資的威力發酵。

這次美國股市也讓全世界見識到資金行情的威力，道瓊從二九五六八．五七跌到一八二一三．六五，現在又反彈站上二萬七千點，Nasdaq更是從六六三一．四二，一下子彈升到一○○○二．五，再創歷史新高，這是非常標準的Ｕ型反轉走勢，資金行情可說到了無堅不摧的地步。

台灣生產總值竟比臉書小

我們來看美國前五大市值企業，Apple漲到三四五．六一美元，市值達一．五一二兆；微軟再度重回一九○．七元，市值是一．四四六兆美元；Amazon來到二六二六．四三美元，市值一．三○七兆美元，這三家大公司市值都逾一兆美元，第四的Google是九九四○億美元，ＦＢ已來到六八○六億美元，如果把企業當成國家，Apple的一．五兆美元，論經濟規模，在全世界次於澳洲，超過西班牙，可算是全球第十四大國家。西班牙二○一九年ＧＤＰ是一．四七六兆美元，排在西班牙後面的是微軟，然後是Amazon與墨西哥旗鼓相當，大約可排在十六名，Google介於印尼與土耳其之間，ＦＢ則贏過瑞典、台灣、波蘭，台灣的ＧＤＰ產值是六○四八．五九億美元，跟ＦＢ的六八四九億美元相比，台灣二千三百萬人共同奮鬥的生產總值居然比ＦＢ還小。

再從另一個角度來看，八日Tesla股價大漲六四．二六美元，漲到九四九．九二美元，已逼近疫情剛剛爆發不久，創下的九六八美元天價，已經把市值撐到一七○三．七億美元，去年我們都記得Tesla市值超越福特及通用汽車的總和，都覺得不可思議，現在大家回頭看看，福特市值二八七．九三億美元，通用汽車四三七．二億美元，兩家公司加起來是七一五．七五億美元，正好是Tesla去掉一○○○億美元的零頭，現在再把德國最大的Volkswagen的七五三億歐元加進來，才是一家Tesla的市值。

全世界重量級的汽車股，現在只有Toyota二三．二四兆日圓，大約二○○○多億美元，還超過Tesla，其他都不是對手，像Audi市值四五一．五四億歐元，保時捷八二．四五億歐元，寶獅是一三四億歐元，Tesla市值不斷向前奔馳，更有分析師預測，現在的Tesla是二○年前的蘋果，從創新的能量來看，Elon Musk遠超過當年蘋果的賈伯斯。

這是市場資金的極大化，資金行情來時，被資金拉起來的標的，通常會漲到讓大家頭皮發麻的境界。在台灣，大家都記得一九九○年台灣錢淹腳目的時代，像國泰人壽到一九七五元，三商銀都漲到千元，我記得在八九年前後，有一天榮安邱問我，三商銀漲到千元，市值超越匯豐銀行，合理嗎？那年榮安邱把台灣三商銀股票賣了，大約在四港元左右大買匯豐銀行，他後來感嘆賣得太早，否則可以多賺幾百億。(全文未完)

全文及圖表請見《先探投資週刊2095期》便利商店及各大書店均有販售
或上http://weekly.invest.com.tw有更多精彩當期內文轉載

（圖／先探投資週刊 提供）

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