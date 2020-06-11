台糖通過配發0.6元現金股利　董事順利改選新增二名獨立董事

▲台糖公司今（11）日舉行股東會，會中通過每股可配發現金股利0.6元。（圖／台糖提供）

記者林淑慧／台北報導

台糖公司今（11）日舉行股東會，會中通過每股可配發現金股利0.6元，董事長陳昭義表示，今年度將持續積極進行養豬現代化、綠能、資源再利用（生質材料）及資產活化等相關業務，以推動公司轉型並促進相關產業的升級與發展。

台糖公司今天於台南總管理處舉辦109年股東常會，由董事長陳昭義擔任主席並向全體股東報告，108年台糖營業利益為12.45億元，淨利27.43億元，皆達成年度預算目標，並順利完成第34屆董事改選，新增吳琮璠教授及林元祥律師二位獨立董事。

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▲台糖公司今（11）日舉行股東會，會中順利改選出董事15人。（圖／台糖提供）

台糖表示，順利選出董事15人，其中包含3名獨立董事，分別為續任的李孫榮校長，以及新任的吳琮璠教授及林元祥律師。李孫榮為環境工程博士，現任嘉南藥理大學校長；吳琮璠曾任行政院金管會專任委員，現為臺灣大學會計系所專任教授；林元祥為法學博士，曾於大學任教，現為康德國際法律事務所合夥律師；董事任期2年，自即日起至111年6月10日。

另外，今年台糖的股東紀念品為不鏽鋼糖鐵懷舊便當盒，便當盒上並刻有糖鐵蒸汽機車頭、糖鐵標徽及台糖創立年代「1946」等字樣，更在盒中裝入台糖有機米1包；台糖表示，布裹紀念便當盒詢問度很高，休憩事業部已經打算變為正式商品販售。

台糖公司第34屆董事名單如下：陳昭義、王國禧、程玉秀、陳駿季、蘇茂祥、陳淑姿、李怡德、張明芳、林錦洲、林裕發、田賢堂、林鶴翎、吳琮璠(獨立董事)、李孫榮(獨立董事)、林元祥(獨立董事)。

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