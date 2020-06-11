台股站穩年線後，開始展開波段攻勢，在美國科技股領先創新高下，外資認錯回補，資金行情正在全球展開，台股正向11800至12000點挺進。科技股先拉升後，塑化、紡纖、製鞋、觀光、資產類股正輪流反彈，正值股東會旺季，看好者增多，加上馬上就進入除權息，軋空行情也悄然展開，只要股價未跌破月線，輪漲走勢持續進行，甚至低股價淨值比個股也將有所表現。

【文／方亞申】

美股展開超強走勢，不管暴動示威以及新冠疫情，市場以解封復甦題材為主，各類股輪流彈升，科技股由臉書、蘋果、亞馬遜、Netflix以及Alphabet、英特爾、特斯拉、輝達、微軟、思科領軍上漲，費半指數率先創下歷史新高，緊接著那斯達克跟進，再來標普也向高點挺進，最弱勢的道瓊也在波音等落後補漲下，來到二萬七千點之上，四大指數全部呈現多頭走勢。

不僅美國，亞洲的日、韓股市也是站上年線後碎步盤堅向今年高點挑戰，歐洲股市因經濟重啟加上政府積極注資，德國除歐盟量化寬鬆外，也提供超過七千億歐元刺激景氣，帶動歐股向年線之上反彈；先前被外資賣超的新興市場大多反彈，不過中港股市相對較弱勢，中國兩會過後宣布香港實施國安法，引來美國大力抗議，加緊對華為制裁，並嚴格審視在美掛牌的中資股，中國內部宣布不做今年經濟成長率預估，經濟情況正在調整中，香港最弱、在年線之下整理。

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技術面強過基本面

美國有聯準會大力注資，歐洲有歐盟及德國、日本央行也全力放錢，韓國則是降息，全球政府放出來的資金超過十兆美元，最直接的就是刺激股市大漲，這股動能還在持續中；場外還有像巴菲特等掌握大量資金、殺股票在低點的公司等待回補。而全球又開始流行買大型權值有競爭力公司的ＥＴＦ，推升指數。

當然，費半來到兩千點、那斯達克來到一萬點整數關卡震盪將難免。不過趨勢上只要月線不破前，都還是看漲模式。尤其注意尖牙股蘋果及微軟總市值同時超過一．四兆美元（蘋果居冠一．四九兆美元）、亞馬遜超過一．三兆美元、谷歌九九四五億美元接近一兆美元，未來同時出現四家公司超過一兆美元將可期待；還有臉書總市值也急起直追接近六八○○億美元，創新加持的電動車特斯拉股價也創歷史新高，總市值超過一七○○億美元，超過美國其他品牌加總金額一大截；加上股價領先創高的輝達等，都是多頭指標。

台股受美股影響，外資回頭重新買超，今年前五月賣超台股高達六六二七億元的外資，進入六月後，隨新冠疫情趨緩，全球壓抑許久的需求陸續釋出，加上國際油價回穩，使得國際熱錢陸續由美、日等國重新回流新興市場。外資六月出現回補台股累計金額七三○億元，成為台股持續創高走揚的主因。周線更是四連紅，預期後市行情有望蓄勢挑戰前高。不過需要留意國家隊逢高獲利賣壓。上周八大公股行庫總計賣超台股七三．三億元，終止連四周買超，逢高獲利出場跡象明顯，本周此現象將持續。現階段技術面強過基本面，台股登上年線後呈現碎步推升，維持三天之內創新高模式，標準的波段推升走勢，只要五日線一一四○○點不破，將持續向一一九○○至一二○○○點挑戰。由於台股來到前波套牢區再加上指數漲多，部份資金開始轉向非電子股及前波漲幅落後的個股。另外由於季線已在一○五○○點附近走平向上，建立強大支撐力，只要量能夠維持在二千億元附近，對多頭仍有利。

高價股比價推升有利股市多頭

多頭市場中首先一定看高價股表現，尤其這次除了大立光外，有了矽力ＫＹ、信驊、祥碩三千金，不過這三檔股近期走勢有點分歧，祥碩股價再創新高，信驊回檔較深才反彈。五百至一千元之間的玉晶光、亞德客ＫＹ、譜瑞ＫＹ、和泰車、旭隼、緯穎、精測、富邦媒、鈊象、寶雅等，除亞德客、精測及緯穎外，股價都在五日線上，算是漲勢持續。以此來看高價股八成以上還在五日線上，屬強勢。尤其本周轉上櫃的的昇佳電子，股價在興櫃市場高價約在七四五元附近，轉掛牌後股價一口氣越過譜瑞、旭隼、緯穎，衝上九百元之上，僅次於四千金、居股市第五名高價，只要股價出現比價推升就有利股市多頭。（全文未完）

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