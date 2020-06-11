疫情影響經濟活動型態 　法人建議逢低佈局雲端產業概念股

▲全球雲端基礎設施服務市場規模不斷擴大。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳心怡／台北報導

新冠肺炎疫情(COVID-19)至今影響全球經濟已長達3個多月，這場與病毒的抗爭，改變了過往人類所習慣的生活型態，國泰證券針對全球主要股市及商品提出6月投資氣象觀察看法，由於陸續解封促使經濟活動重回軌道，加上產油國減產見成效，原油供需失衡可望獲緩解，對美國及原油抱持「正向」看法，其餘如歐日等成熟股市、新興亞洲及新興歐洲、黃金礦業與美元則抱持「中立」看法。

國泰證券指出，回顧全球各地進行封城，原有的工作型態因為防疫換了樣貌，因國際間鎖國措施，讓跨國的經濟活動出現暫停訊號。而各大企業所採行居家工作措施WFH(Work From Home)，不論是因應異地與居家辦公，維繫企業營運活動的需求，更直接帶動了生活改變與雲端運算、儲存等相關需求迅速增加。

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國泰證券表示，雲端產業包羅萬象，簡言之即透過網際網路，利用簡便且適當的方式共享或運用資源；雲端服務架構概略分為三大類型，一、基礎架構服務(Infrastructure as a Service，IaaS)，具代表性公司為戴爾電腦旗下的威睿公司、亞馬遜AWS及微軟Azure等；二、平台服務 (Platform as a service，PaaS)，具代表性公司為Google、百度雲及阿里雲等；三、軟體服務(Software as a Service，SaaS)，具代表性公司為Facebook、Netflix及Dropbox等。

根據Synergy Research統計顯示，2020年第1季全球經濟受新冠肺炎疫情影響，全球雲端基礎設施服務市場規模達到290億美元(IaaS+PaaS)，年增率37%，產業增長速度令人驚艷，其中前三大廠商市佔率超過50%(亞馬遜市佔率32%，微軟市佔率18%，Google市佔率8%)。儘管疫情對全球經濟產生劇烈的衝擊，同時也為雲端產業帶來更多發揮空間，不論是企業或個人的運用，甚至公單位的運作，雲端產業提供正面的影響。

國泰證券認為，全球各國已陸續解封，進入後疫情時代，全球經濟型態進入轉變，雲端產業如影音串連、物聯網及雲端運算將會持續改變人們的生活習慣，投資人不妨留意雲端產業三大服務架構相關企業，包括但不限於雲端基礎建設服務、平台服務、軟體服務以及AI服務等，透過國內券商複委託平台，除了可投資海外優質股票，於海外交易所掛牌的ETF亦為資產配置不可或缺的重要一環，布局時點不妨留意各國激勵政策及解封影響之時機點，進場逢低分批布局。

▲投資氣象圖。（圖／國泰證券提供）

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