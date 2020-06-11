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新冠「零確診」北韓...9百人慘遭隔離！內部透露：5千人可能死於隔離

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▲▼內部消息人士指出，北韓目前有近900名疑似病例患者隔離。（圖／達志影像／美聯社）

▲內部消息人士指出，北韓目前有近900名疑似病例患者隔離。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

號稱新冠肺炎（COVID-19）「零確診」的北韓（朝鮮），連WHO都出面認證表揚；然而卻有消息指出，其實北韓境內已目前將近9百名出現疑似症狀的病患，被安排至國家指定設施內隔離。不過在偉大的「革命首都」平壤，卻從未傳出疑似患者。

由脫北者成立的媒體《Daily NK》引述內部消息人士指出，根據北韓中央非常防疫指揮部的統計數據，截至5月30日，出現發燒、咳嗽、呼吸困難等症狀而遭隔離至指定設施的患者，共計865人，其中南浦特別市37人、羅先特別市61人、平安北道212人、平安南道65人、咸鏡北道140人、咸鏡南道80人、慈江道123人、兩江道77人、黃海南道32人、黃海北道9人、江原道（北韓管轄部分）29人。

報導分析平壤市未發生疑似病例的原因，「上層長官認為平壤身為革命首都，並不適合安置疑似患者，因此依照指示將疑似患者通通移至鄰近的南浦特別市、平安南道。」

北韓防疫當局將在家隔離的輕症患者、軍隊內部疑似患者、其他慢性病患者屏除在數據外，因此實際疑似患者可能比統計數據多。據悉，疑似患者被指定在各地區的旅館、休憩所、講習所內隔離；雖已讓較重症患者服用感冒藥、退燒劑、結核藥，卻無任何好轉的跡象。

內部消息人士指出，所有遭隔離的疑似症狀患者中，約有60%解除隔離、35%則在隔離期間內死亡，若消息屬實，北韓境內則可能有5千名疑似患者死於隔離。

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