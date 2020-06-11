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恐洩露太多國家機密　白宮力阻前國安顧問波頓新書出版

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▲▼美國前國家安全顧問波頓（John Bolton）談及北韓核武威脅。（圖／路透）

美國前國家安全顧問波頓。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

美國前國家安全顧問波頓(John Bolton)新書將在6月23日出版。白宮官員得知此一消息後，去信給波頓的律師，指目前的版本中仍然存在著太多的機密資訊。

《紐約時報》周三(10日)報導，白宮副法律顧問艾森柏格告知波頓的律師庫柏說，他擔心這本書裡仍然包含著機密訊息。艾森柏格在給庫柏的信中寫道：「目前的版本仍然包含著機密材料。之前，我們曾建議你的客戶，履行他簽署的保密協議。他應該很清楚作為這屆政府的前國家安全顧問，未經授權披露機密資訊可能被外國勢力利用，對美國安全造成重大危害。」

艾森柏格說，國家安全委員會將在6月19日、也就是該書出版的前4天，向波頓提供一份經過編輯的手稿。

波頓為獲得白宮的批准，之前曾逐字逐句對新書進行了審訂。庫柏在《華爾街日報》的專欄文章裡說：「這顯然是在以國家安全為藉口對波頓進行審查，這種做法侵犯了他在對大眾最重要的問題上發表言論的憲法權利。」

不過據了解，白宮的試圖阻撓並不成功，波頓的新書仍將在6月23日出版。波頓新書的出版商「西蒙與舒斯特公司」發言人表示，該書已被運送到美國各地的倉庫。

波頓表示，考慮到國家安全，他已經對新書做了修改，但白宮仍利用有關機密資訊的說法，阻止新書出版。波頓在今年年初曾將手稿提交給「國家安全委員會」進行常規審查，並多次會晤負責出版審查材料的高級官員。

今年2月，波頓在北卡羅萊納州的杜克大學發表演說時表示：「我是在努力書寫歷史，我已經盡力了。我們得看看審查制度會有什麼結果，我希望這本書最終能出版。」

今年1月，波頓新書中關於川普彈劾案的資訊引發關注。波頓在新書的初稿中說，川普曾告訴他，想繼續凍結對烏克蘭的安全援助，直到烏克蘭官員同意調查拜登和他的兒子為止。不過，波頓不肯配合彈劾案調查，只表示願意出席參議院的聽證會，這項表態遭到共和黨人的拒絕。

波頓的新書名為《那個發生了一切事情的房間：白宮回憶錄》，厚592頁，內容詳述他在擔任國家安全顧問期間的工作經歷。這本書之前因為包含「大量機密資訊」被白宮阻止出版。該書原定出版日期是今年3月17日，如今已經延遲。

波頓從2018年4月至2019年9月擔任美國的國家安全顧問，期間因為跟川普在多項外交政策上發生嚴重分歧，後來遭到川普解職。

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