疫情促數位銀行存款激增　高盛Marcus暫停接受英國新存戶申請

▲高盛Marcus數位銀行存款總金額已接近英國監管上限，將暫時停止英國新存戶申請。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合報導

新冠肺炎疫情意外加速了數位轉型，但轉型的過程中也不免會出現當前法規跟不上的問題。高盛（Goldman Sachs）旗下數位銀行Marcus於疫情期間存款激增，已接近監管機構設定的上限，因此宣布暫停接納英國新客戶的儲蓄帳戶申請。

Marcus為英國數位金融市場的領導者之一，有超過50萬個英國用戶開設Marcus帳戶，總計存款超過210億英鎊（約新台幣8091億元）。不過，根據英國銀行業規範，數位金融服務商的存款總額不得超過250億英鎊，為此，Marcus不得不採取其他手段來限制業務增長。

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高盛Marcus總經理麥克戴德（Des McDaid）表示，自疫情爆發英國於3月23日實施封城措施後，Marcus的的業務增長迅速，一個月來增加了10萬個新存戶，使存款金額標升超過80億英鎊。

為管理存款增長，將暫時不接受Marcus網路儲蓄帳戶的新申請。麥克戴德說：「此一作法將使我們能夠繼續為現有客戶提供巨大價值，我們仍將致力於繼續擴展英國零售業務。」

高盛強調，這只是個暫時的決定，其一年期固定利率帳戶仍接受英國客戶的申請。高盛希望能在未來幾個月內重新開放線上儲蓄帳戶的申請，但前題仍要觀察市場情況。

金融科技公司風險投資諮詢公司11:FS負責人泰勒（Simon Taylor）表示，自疫情爆發以來，許多事情正快速發展，「如數位通路使用量爆發、數位帳戶的註冊以及消費者對儲蓄的熱衷。而Marcus同時擁有這三者，並獲得市場上最佳的即時訪問率支持。」他指出，這種增長不令人意外，但對數位金融業來說，「是一件好事。」

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