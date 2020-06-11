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全球和平指數：冰島蟬聯榜首　台灣排名37　阿富汗墊底

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▲冰島蟬聯全球最和平的國家， 圖為冰島鄉村一景。(圖／達志影像／美聯社)

冰島蟬聯全球最和平的國家， 圖為冰島鄉間一景。(圖／達志影像／美聯社)

國際中心／綜合報導

澳洲「經濟學與和平研究所」(IEP)周三(10日)公布《2020年全球和平指數報告》，冰島蟬聯全球最和平的國家，阿富汗則連續兩年敬陪榜末座。

報告中同時提到：有96個國家及地區在過去一年裡爆發過暴力示威，包括法國、香港、智利等。中國大陸排名下跌4個名次至104位，台灣下跌一名至第37名。美國排名121，遠遠落後於第2名的紐西蘭、第13名的澳洲等重要盟友。

今年IEP報告指出，全球和平均指數在2019年下跌了0.34%，是2008年以來連續12年下跌。報告又說，去年各地的社會動亂是讓和平指數下跌的主因之一。

IEP歐洲及中東地區總監史楚班特斯(Serge Stroobants)指出，去年的社會動盪不再受限於中東北非地區，而是擴散至多個地方，其中以拉丁美洲尤其受到影響。報告統計，2019年發生的騷亂、大罷工及反政府示威的次數，比2011年多出3.4倍。歐洲示威活動最為頻繁，不過其中65%均為非暴力。IEP說，氣候變化導致水資源及糧食危機、非法移民增加，這些因素都進一步讓族群之間容易爆發衝突。

IEP所長紀利雅(Steve Killelea)指出，中美角力持續升溫左右了國際局勢。他說︰「中國經濟發達後，開始加強對外施壓的力度，這從南海局勢的發展可窺一二。中國主導了該個地區，這是美國所不樂見的。」不過美國在這個榜上排名121位，比中國的104位還要低。

該報告是根據新冠肺炎疫情大流行之前的資訊完成。因此IEP為此進行了補充調查，認為疫情很可能導致明年的和平指數進一步下跌。報告分析，疫情導致多國經濟受創、削減海外援助開支，對阿富汗、南蘇丹等國的局勢恐將不利。坙於巴西、巴基斯坦及歐洲預料將持續受到社會動盪影響，中東則埶必面對油價下跌的衝擊。

全球和平指數是綜合評估該國的國內外衝突、社會治安、軍事化程度3個領域的23個指標，對各國作出評分。全球恐攻及內戰形勢惡化、恐攻活動加劇的國家有97個，減輕的僅有43國；但恐攻造成的死亡人數則連續4年下降。

《2020年全球和平指數》163個國家排名(部分)︰完整排名榜請看這裡

1. 冰島

2. 紐西蘭

3. 葡萄牙

4. 奧地利

5. 丹麥

9. 日本

13. 澳洲

37. 台灣

42. 英國

48. 南韓

104.中國大陸

121. 美國

151.北韓 

161. 伊拉克

162. 敍利亞

163. 阿富汗

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