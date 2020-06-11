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誰說疫情廣告預算就該減少？ 或許是品牌力最佳醞釀期

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圖、文／中華新媒體產業發展協會提供

 

▲分眾傳媒董事長林昱指出疫情期間的行銷是為企業品牌的永續經營做準備，良好的行銷策略甚至可以在未來快速地提高市佔率。（圖／中華新媒體產業發展協會提供）
▲分眾傳媒董事長林昱指出疫情期間的行銷是為企業品牌的永續經營做準備，良好的行銷策略甚至可以在未來快速地提高市佔率。（圖／中華新媒體產業發展協會提供）

近期新冠肺炎疫情趨緩，政府也推出振興券政策準備重振各產業經濟。中華新媒體產業發展協會日前舉辦線上座談會，對於疫情影響品牌企業型銷策略，分眾傳媒董事長林昱表示：「我們縱看這麼多年來，在發生過重大且負面的事件之後，市場都會在蠻快的時間之內，產生很陡峭的V型反轉。」

目前我國仍處於防疫期間，許多觀光旅遊行程、大型集會活動防疫政策都尚未鬆綁，消費型態的變化也讓電商做出改變，東森家外媒體業務部營運長林綺卉指出，現階段有許多電商已經做出改變，許多企業主都已經為未來的經營策略提早做出行銷佈局，林綺卉進一步表示：「我們公司也在疫情期間推出許多優惠方案，為的就是要和這些企業主共同渡過這個經濟不景氣的寒冬。」

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▲東森家外媒體業務部營運長林綺卉提到，疫情期間公司會推出許多優惠方案就是為了與企業主共體時艱。（圖／中華新媒體產業發展協會提供）
▲東森家外媒體業務部營運長林綺卉提到，疫情期間公司會推出許多優惠方案就是為了與企業主共體時艱。（圖／中華新媒體產業發展協會提供）

針對疫情期間有關企業發展的詢問，林昱分享了在這段時間所做的觀察，他指出．國外有許多知名的企業，例如紅牛、海尼根這些家族企業，為了企業品牌的永續生存而會選擇持續投入行銷活動，甚至加碼行銷預算。林昱進一步表示，「一般來說，企業為了短期的績效會選擇降低成本，降低成本大概都是從行銷費用開始縮減起，可是你說要縮減到什麼程度？你要縮減到什麼時候？」，面對新創產業遭遇疫情影響的困境，林昱也回應到，「在現在這個疫情期間，可以說是傳統商業模式的危機也可以是一個新創品牌的轉機，假設我們原本是在業界處於第二名、第三名的位置，甚至是我們是剛進入市場的新品牌，我們依然可以透過特別的方式或者比較低一點的行銷費用，利用人們特別會集中在某一些場域或媒體上的機會來做彎道超車，進而快速提高市佔率。」

▲銘傳大學講師邱槿桉在中華新媒體產業發展協會所舉辦的線上研討會中，以消費行為改變的現象闡述行銷廣告的預算不該減少。（圖／中華新媒體產業發展協會提供）
▲銘傳大學講師邱槿桉在中華新媒體產業發展協會所舉辦的線上研討會中，以消費行為改變的現象闡述行銷廣告的預算不該減少。（圖／中華新媒體產業發展協會提供）

針對林昱所分享的行銷策略，銘傳大學講師邱槿桉最後也補充說明，「在消費者行為改變的情況下，行銷廣告的預算是不該減少，為什麼是廣告？廣告能夠在防疫期間強化品牌印象、強化品牌好感度且鞏固既有的忠誠消費者，所以廣告主應該在防疫期間持續與消費者對話，提醒著消費者：『我還在』。」

 

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