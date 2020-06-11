他和開車女友通電話！悲聞她「車禍死亡前最後慘叫」...崩潰求助

▲和女友通電話突聽聞慘死瞬間。（圖／達志影像／示意圖）



實習記者賴韻如／綜合報導

英國女子克洛伊·勞埃德（Chloe Lloyd）日前在返家路途中，使用車內免持裝置和男友多曼尼科（Domenico Guglielmucci）通電話，沒想到克洛伊隨後卻因不明原因發生車禍而喪命，在電話另一頭的多曼尼科聽到女友生前最後一聲慘叫，崩潰尋求協助。

據英國《鏡報》報導，28歲的克洛伊日前載著8歲女兒勒希（Lexi）從母親家中返家，途中利用免持裝置和男友多曼尼科通電話，她先是詢問男友是否很累，多曼尼科回答自己很好後便反問女友是否已經在回家路上，沒想到僅僅30秒過後，電話另一頭便聽到克洛伊的慘叫聲，接著就靜下來，只聽到方向燈的聲音。

Boyfriend heard partner’s screams on phone when she was killed in tragic crash https://t.co/urT4lAgLQk pic.twitter.com/ABUTev2zQq — Daily Mirror (@DailyMirror) June 10, 2020

焦急地多曼尼科趕緊打給克洛伊的母親艾瑪（Emma）尋求協助，艾瑪隨後便開車沿路尋找，最後在路旁尋找到其車輛，但克洛伊被尋獲時已無生命跡象，而勒希則是在後座安全坐椅中受到嚴重擦挫傷。

經過調查顯示，克洛伊的座車當時突然衝出車道，撞到一旁樹木後停下，目前仍找不到肇事原因。此外，警方也透露，克洛伊已經持有11年的汽車駕照，當時克洛伊並無酒精、藥物反應，當天天氣也相當良好、車輛無任何故障情形，路上也沒有障礙物或動物出沒。