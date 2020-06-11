徐旭東看振興三倍券　連外國人都讚「聰明」

▲遠銀副董徐旭東親自主持遠銀股東會。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

遠銀今（11）日舉行股東會，遠銀副董事長徐旭東親自主持，他也表達對於政府發放的「振興三倍券」的看法，徐旭東樂觀的說：「好啊！刺激消費是有乘數效果的！連外國人都稱讚我們振興券是聰明的。」

遠銀今日舉行股東會，徐旭東仍然是讓記者「問到飽」，對於今年政府發放振興三倍券，以對抗新冠肺炎（COVID-19）疫情所帶來的經濟衝擊。徐旭東表示，三倍券的想法很好啊，刺激經濟是有乘數的效果的，不論是2.5倍或者是3倍，只要能發揮乘數效果都是好現象，而且這次還要資訊化也不簡單。

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徐旭東說，前幾天零售協會開大會，因為這次新冠肺炎（COVID-19）疫情的關係，大家無法聚在一起，只能透過線上交流，當時那些外國人知道我們要發「振興券」，就大讚我們還是「聰明」的，其他的國家並不一定會有，而徐旭東說，我們在民主的社會，不應該太多的批評，不如就「GO!GO!GO!」。

香港金融中心地位 不易被取代

至於近期的香港的動亂，徐旭東也有看法，香港是全球第三大的金融中心，不只是硬體設備，其背後還要有軟體的配合以及整體的架構，也並非一下子、輕易就被哪個國家（新加坡）取代，而遠銀在香港的分行都是以「國際生意」為主，他們還得了最佳「聯貸」行，所主辦的聯貸案參貸銀行都是跨國者，像是馬來西亞等，所以並不限制於當地的生意。

對於美國對中國大陸的制裁，遠銀總經理周添財表示，目前還不明朗，有可能雷聲大、雨點小，但是因為遠銀是鎖定「國際」生意，目前衝擊並不大。

▲遠銀副董徐旭東讓記者「問到飽」。（圖／記者吳靜君攝）

股東會通過百億私募 為壯大遠銀準備

而這次股東會遠銀也通過要私募100億元的資金，雖然非第一次，而且徐旭東也表示，銀行並非講究「大」，而是要講究獨特、連結性，外界也好奇如果要私募，是否將用於引入策略性夥伴或者是併購。

周添財說，的確遠銀的資本是不太多，如果資本不夠從事業務就會有侷限性，所以股東會還是要通過「私募100億元」的資金，引入策略性夥伴、併購都是選項。而徐旭東則認為，併購還是要看「市場」市場好就做，市場不好就觀察。