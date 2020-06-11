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聯發科看下半年市況！董事長蔡明介：手機是重要工具「今年5G出貨量逐季增加」

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▲聯發科股東會。聯發科董事長蔡明介（左）、聯發科執行長蔡力行。（圖／聯發科技提供）

▲聯發科股東會。聯發科董事長蔡明介（左）、聯發科執行長蔡力行。（圖／聯發科技提供）

記者楊絡懸／台北報導

IC設計大廠「聯發科技」（2454）11日舉行股東會。針對股東提問，新冠肺炎（COVID-19）疫情使得今年整體智慧手機市場受到影響，聯發科如何看待今年下半年5G及其他產品市況與聯發科的業績動能？

聯發科董事長蔡明介說明，手機是重要的對外工具，目前在5G世代的初期，聯發科與多家客戶產品導入的合作皆順利，預期5G動能將延續，並帶動今年5G出貨量逐季增加。

請繼續往下閱讀...

至於聯發科5G除了天璣1000、1000+與800、820外，是否會再推出更多不同產品線？聯發科執行長蔡力行解釋，聯發科技5G SoC產品組合涵蓋不同的產品區塊，已準備好具競爭力的5G SoC系列產品組合；4G方面雖然全球整體市場出貨下滑，以優異的產品成功拓展市佔率，還是有不錯的成績。

蔡力行指出，受新冠肺炎影響，在遠端工作、學習相關的需求相對較強，例如WiFi 6路由器、平板等，預計上半年成績不錯，希望下半年仍能持續。

▲聯發科股東會。聯發科董事長蔡明介（左）、聯發科執行長蔡力行。（圖／聯發科技提供）

▲聯發科董事長蔡明介。（圖／聯發科技提供）

另外，也有股東提問，對於市場陸續傳出客戶投入開發自製手機晶片，或是原本晶片只自用的業者，逐漸增加外賣供給量的情形，聯發科有何優勢與策略，維持在4G與5G市場的占有率水準？

蔡明介認為，半導體業競爭是全球性，這種情況不是最近才發生，外界競爭存在已久，應對方式就是強化自己的研發能量及技術優勢，替客戶提供最快、最好的技術整合服務，創造出更多創新產品來回應市場需要。

蔡力行也在一旁補充，「半導體產業仍是成長的態勢，聯發科技有好的跨技術平台，我們努力產生效率及動能，未來2至3年的表現希望能給股東滿意的回報。」

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