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歐美外送美食大咖合併！Just Eat Takeaway以2160億元收購Grubhub　Uber求親失敗

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▲▼ Grubhub 。（圖／達志影像／美聯社）

▲ Grubhub放棄了Uber的收購，轉而與歐洲公司Just Eat Takeaway合併。（圖／達志影像／美聯社）

記者林鼎閎／綜合報導

美國第二大的外送平台Grubhub，決定拒絕Uber的收購，轉而與歐洲美食外送業巨擘Just Eat Takeaway合併。Just Eat Takeaway表示將以每股75.15美元的價格收購Grubhub，較Grubhub收盤價59.05美元溢價27％，總價73億美元（約合新台幣2160億元），這項交易預計將於2021年第一季完成。

這兩家公司表示，Grubhub的創始人兼首席執行官馬洛尼（Matt Maloney）將加入Just Eat Takeaway的董事會，並監督北美業務。

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馬洛尼在一份聲明中表示「當這兩家公司合併在一起時，將意味著兩家新創公司已經明顯成為全球的領導者。我們共同關注一種混合模式，該模式可為獨立餐廳帶來更多價值，推動利潤增長。」

Just Eat Takeaway執行長吉特·格羅恩（Jitse Groen）也表示「我們兩個人都堅信，只有高質量和盈利增長的企業才能在我們的行業中持續發展。我們能夠在中國以外創建全球最大的外賣業務，我感到很興奮。 我們期待著歡迎Matt和他的團隊加入我們，並與他們合作。」

自5月以來，市場就傳出Uber要收購Grubhub的消息，因為Grubhub旗下擁有擁有Eat24，Seamless和MenuPages等公司，一旦收購成功，可以與領先市場的DoorDash媲美。Uber顯然認為送餐服務需要擴大規模才能獲利。 Uber發言人表示「就像併車服務一樣，送餐服務行業將需要整合，以便充分利用消費者和餐廳的潛力。但這並不代表著我們對任何公司都有意以任何價格進行收購。」

不過，這也引起監管部門的關注，部分美國參議員就要求對可能的交易進行審查。根據外電報導，反壟斷是Uber被拒絕的原因之一。

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