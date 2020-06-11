聯發科名列全球第15大半導體公司　蔡力行：5G晶片可望進入歐美、中國手機市場

▲聯發科股東會現場畫面。（圖／聯發科技提供）

記者楊絡懸／台北報導

IC設計大廠「聯發科技」（2454）11日舉行股東會，由聯發科董事長蔡明介主持，會中通過每股配發現金股利10.5元。聯發科執行長蔡力行表示，2019年，聯發科技名列全球第15大半導體公司、第4大IC設計公司，並達到平衡且多元的產品與業務布局。

聯發科2019全年合併營業收入淨額達2462億元，合併毛利率從2018年的38.5%提升至41.9%，營業利益金額年成長40%，合併營業利益率增加2.4個百分點。

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蔡力行說，回顧2019年，聯發科技既有的產品如智慧型手機、AIoT、電視、電源管理、客製化晶片等在全球各區域皆佔有一席之地，奠定了良好的基礎，新投資的技術如AI、5G、WiFi 6、企業級客製化晶片與汽車電子等也獲得不錯進展，這些成績都是相當明確的高競爭力指標，相信能轉化為中長期的成長動能。

面對邁入5G時代，蔡力行表示，聯發科技與全球主要運營商緊密合作，並展現全球領先梯隊的技術能力，推出天璣1000系列5G單晶片，瞄準旗艦級手機，未來將持續推出高具競爭力的5G產品支持各價格帶的手機。

▲聯發科董事長蔡明介（左）、聯發科執行長蔡力行。（圖／聯發科技提供）

聯發科技5G晶片已於2019年底開始出貨，預期2020年逐漸放量，並可望進入美國、歐洲、中國大陸與南韓等5G手機市場；在手機以外，聯發科技的5G獨立數據晶片更成功跨入其他應用領域，宣布與英特爾（Intel）合作5G筆電開發，成為未來持續拓展市場的第一步。

此外，蔡力行指出，聯發科技在電視晶片站穩全球市場領先地位，整合8K、AI、智慧語音等功能，提供領先業界的完整產品線，引領市場趨勢，讓家庭娛樂中樞的電視扮演更多元的角色。

在新技術與應用方面，聯發科技掌握雲端、AI等技術趨勢的發展，因應雲端計算興起的快速傳輸需求，提供客製化晶片給國際一線客戶的企業用伺服器、資料中心等應用，第一個專案已在2019年量產，同時整合AI功能至智慧型手機、物聯網、電視等各類平台，優化拍照、畫質、影音等使用經驗。

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