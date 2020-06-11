影／平底鍋燙手！9歲女童遭繼父「鐵鍊綑頸」比狗不如...一天吃1頓飯

▲南韓9歲女童長期遭繼父虐待，最後大街狂奔求救。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓慶尚南道昌寧郡發生一起虐童慘案！年僅9歲的女童不僅被繼父以加熱過的平底鍋，燙到手掌指紋消失，如今更爆出慘遭罹患思覺失調症的生母以熱熔膠、高溫烙過的鐵塊燙傷腳掌，導致嚴重灼傷，甚至還被父母用鐵鍊勒頸、鎖在狹窄的陽台，一天只給一頓飯，待遇簡直比狗還不如。

根據《韓聯社》報導，女童今年1月跟隨35歲的繼父、27歲的生母從巨濟市搬到昌寧郡，2年前便慘遭父母虐待。5月29日傍晚6時20分，頭部撕裂傷、手指嚴重燙傷、鮮血直流的女童穿著睡衣和拖鞋在大街狂奔，不僅身體多處瘀青、甚至孩都是泥土，向路人求救後送醫治療，目前已移交至兒少保護機構「向日葵中心」。

慶南地方警察署11日表示，女童在接受調查時提到，在家若不聽父母的話，便會被壓進裝滿水的浴缸，一刻也不能呼吸；或是被鐵棍毒打全身、小腿。女童也向兒少保護機構表示，和父母同住期間，一天幾乎只吃一頓飯。

警方調查後指出，因新冠肺炎疫情爆發，繼父和生母才帶著女童搬至昌寧郡，之後不僅從未到校上課、甚至終日足不出戶，導致親友和鄰居對女童長期受虐一事毫不知情。

警方補充，「繼父坦承女童不聽話、甚至說謊話，不過否認虐待女童；而生母是思覺失調症患者，加上去年起就停止治療，在症狀惡化下才出手虐待女兒。」

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