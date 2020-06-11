台股收盤重挫184點！大立光跌逾4%　指數收11535點

▲台股下跌逾200點。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳心怡／台北報導

台股今 (11) 日開盤後走揚，不過隨著美股期重挫，拖累台股走勢，午盤更是擴大跌幅，失守 11700 點關卡，最低跌至11517點，也跌破 5 日均線，K 線連紅紀錄止步，終場收在11535點，下跌184點或1.57%，成交量2384億元。

蘋概三王中，台積電（2330）先前獲得外資連8買超達10萬張，帶動台積電股價一早攻上327元，隨後逢高獲利賣壓出籠，最後以320.5元作收、下跌0.62%；鴻海（2317）以78.60元作收、下跌1.63%；股王大立光（3008）因展望保守跌勢加劇，終場以4210元作收、下跌4.32%。

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大型權值股方面，大立光跌最慘，跌幅4.32％；國泰金、台塑化跌幅約3%；富邦金、南亞、台化跌幅則約2%。

類股同樣也全數下跌，跌幅最大為玻璃類股、觀光類股和生技類股，跌幅為6.29％、3.47％、3.42％。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，台股今日開平後沒辦法有效衝高，主要是受到美股連續2日下跌，導致利多出盡，短線漲多拉回修正，先前台股取消平盤下禁空令多少也有影響，不過目前看來多頭格局仍未被破壞，後續還是有機會再攻高。



展望後市，簡伯儀指出，今天出現一根中長黑，建議投資人先觀望，至於外資會不會持續回補，最主要還是得看美國情況而定。

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