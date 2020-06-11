　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

疫情下經濟低迷加示威潮　川普連任面臨空前挑戰

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲川普,TRUMP。（圖／路透社）

▲美國總統川普。（圖／路透社）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓10日專電

美國總統川普2016年著名競選承諾之一，就是要築座「高大的牆」，他近日終於如願以償。只不過這座牆並非建在美墨邊境，而是在象徵權力核心的白宮周圍，阻擋的也不是非法移民，而是憤怒的美國人民。

非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人警察壓頸致死在全美引發示威行動，這把火也在5月底燒至首都華府。為了防堵示威民眾闖入，白宮周圍上週築起2.4公尺高的金屬柵欄；根據華盛頓郵報（The Washington Post）估算，柵欄總長約達2.7公里。

在2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情、伴隨而來的嚴重經濟衰退，及橫掃全美的反警察歧視暴力示威潮多方衝擊下，被這道高聳柵欄緊緊圈住的白宮，似乎巧妙描繪出川普目前處境：一位四面楚歌、如臨大敵的總統。

▲▼ 美國白宮周邊31日晚間持續動亂。（圖／路透）

▲白宮周邊5月下旬就已經被示威人士包圍。（圖／路透）

2016年競選總統的川普，承諾要透過經濟成長、打擊中國不公平貿易行為及築牆阻擋非法移民等措施，「讓美國再次偉大」。去年6月，信心滿滿的川普正式展開連任競選，他驕傲自稱美國經濟在他帶領下是史上最好，並承諾未來要「讓美國繼續偉大」（Keep America Great）。

川普當時沒料到的是，2020年上半年發生一連串歷史性事件，為他連任之路帶來嚴峻挑戰。

美國不具大學學歷的白人一向是川普最堅實支持者，但近期民調發現，這群人對川普的支持度正在下滑。分析家普遍認為，數據下滑的主因，可能與疫情所帶來的經濟衝擊、白宮外和平示威者近期遭警方強勢驅離，及川普揚言動用軍隊平息動亂等爭議有關。

美國非營利研究機構「公共宗教研究所」（Public Religion Research Institute，PRRI）6月4日發布的民調顯示，不具大學學歷白人對川普的好感度從3月的66%降至4月的54%，再一路下滑到5月底的47%。該族群去年對川普的平均好感度為52%。

同一時間，紐約時報（New York Times）6月9日分析多筆近期民調數據發現，不具大學學歷白人對民主黨總統參選人拜登（Joe Biden）的支持度，從3月至4月間的32%，成長到5月至6月間的37%。

▲▼ 示威者手舉川普的塗鴉圖。（圖／達志影像／美聯社）

▲反種族歧視示威者手舉川普塗鴉。（圖／達志影像／美聯社）

PRRI研究主任傑克森（Natalie Jackson）向英國「衛報」（The Guardian）分析表示，不具大學學歷白人對川普好感度來到歷史低點，呈現統計學上顯著意義，而數據下滑可能與這群人在疫情期間所經歷的困境有關。

傑克森指出，這個族群有較高的機率在服務業工作，這代表他們因疫情失業比例較高，或是需要冒著巨大健康風險在前線工作。

疫情爆發前，美國勞動市場連續成長10年。但為了遏制疫情擴散，美國各州政府3月中旬起，紛紛下令要求提供非必要服務商家關門歇業，並對民眾祭出「居家令」。根據美國勞工部數據，美國3月至4月流失超過2100萬就業人口。

這個現象讓主打經濟牌的川普急得像熱鍋上的螞蟻，因此等不及疫情舒緩，就趕在4月中旬推出美國3階段重啟經濟指南，並頻頻催促各州政府鬆綁防疫限制措施。

隨著各州逐步重啟，美國5月就業人口增加250萬人，失業率從4月破紀錄的14.7%降至13.3%，經濟確實透露復甦曙光。但川普還來不及重建選民信心，5月底就發生佛洛伊德悲劇事件，而川普應對方式讓人民再次對他危機處理能力，打上一個大問號。

▲▼ 美國紐約,新冠肺炎,口罩（圖／路透）

▲全美現已突破200萬人感染新冠肺炎。（圖／路透）

美國廣播公司新聞網/易普索（ABC News/Ipsos）6月3日至4日進行民調發現，高達66%美國民眾不認同川普處理示威潮的方式。華郵與喬治梅森大學沙爾學院（Schar School）最新民調也顯示，61%民眾不認同川普回應示威方式，其中共和黨支持者不認同比例有24%。

不只一般民眾，川普任內官員也公開質疑批評他的處理方式。美國國防部長艾斯培（Mark Esper）6月3日公開反對川普援引「暴亂法」（Insurrection Act），動用軍隊平息示威。美國前國防部長馬提斯（Jim Mattis）同一天也發聲明譴責川普，並指控他分裂美國人民。

在這一連串爭議下，原本擔心疫情底下媒體曝光度不如川普的拜登，聲勢反而看漲。

紐約時報綜合分析民調發現，拜登3月至4月領先川普幅度平均為6%，但差距在5月至6月間拉大至10%。美國有線電視新聞網（CNN）也引述最新民調指出，拜登支持率達50%，創下前民主黨總統候選人希拉蕊（Hillary Clinton）未曾達到的里程碑。

不過，現在距離美國大選還有5個月，選情仍充滿變數。外界也都在等著看，堪稱美國政壇奇葩的川普還會丟出什麼奇怪招數，為選情扭轉逆勢，讓自己牢牢坐穩美國總統的寶座。

ET快訊
淡水男高中生頻搖頭　還原刺國小女童事發經過
李千那爆熱戀是元介！　雙方回應兩人真實進度
搶先石垣市反制！宜蘭縣議會決議改名「釣魚台→頭城釣魚台」
演藝圈封殺後消失…夏禕收學校百萬「招生數0」遭索賠　下場曝光
「一起床先喝水」很傷胃！　婦人喝錯數十年導致胃食道逆流
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

不瘋也難！脫北者10年來施放 「超過2000萬張傳單」：泡麵讓同胞聞香

疫情下經濟低迷加示威潮　川普連任面臨空前挑戰

2條45cm充電線塞爆膀胱3個月！　寂寞男痛哭就醫：老婆和人跑了

維州「美利堅邦聯總統」雕像深夜被拆…倒在路中央　示威者高歌慶祝

台女幫他找回弄丟的手機！日男大生要尋找善心人「siang-yun」

日本再砸32兆救經濟！眾院通過第二次補充預算案...東京警報最快本週解除

改革第一步陷僵局！明尼亞波里斯警局宣布「退出工會契約協商」

歐盟指控中俄「散布疫情假訊息」　中國回應了：我們才是受害者

美國盼北韓：像正常國家一樣行動　「川金會」2周年前夕戳平壤弱點

兒女失蹤媽還開心嫁給邪教信徒！　警在家中找到2具兒童屍體

孫燕姿「20週年突驚喜直播」　飆唱《逆光》《天黑黑》回憶殺

情侶吵架後大火！男友遭燒死　長髮妹崩潰...鄰：聽到嘶吼聲

宥勝老婆騎沙灘車「衝進草叢.脫隊」淚崩　喊「討厭失控的感覺」：覺得會害到小孩！

段奥娟「爺爺面前跳《創造101》主題曲」　感性唱《陪我長大》抱一起哭翻

老婆不在！大安鷹「不會餵孩」 下秒母鷹霸氣回巢：我來啦～

開箱PS4悠遊卡「感應還會發光」　3C達人敲碗：怎不出迷你搖桿？

患新冠肺炎喪失味覺手臂滿是針孔 她大方分享治療過程...網：很勇敢！

亂開遠光燈、改排氣管狂催油門　他分析機車族5大困擾...網：中肯

王嘉爾「遭白敬亭襲胸」秒害羞：別這樣　健身成果超狂「58.2公斤＋腰圍63cm」！

恭喜40歲明道當爸！　甜娶前女團成員「兒子2個月大」

不瘋也難！脫北者10年來施放 「超過2000萬張傳單」：泡麵讓同胞聞香

疫情下經濟低迷加示威潮　川普連任面臨空前挑戰

2條45cm充電線塞爆膀胱3個月！　寂寞男痛哭就醫：老婆和人跑了

維州「美利堅邦聯總統」雕像深夜被拆…倒在路中央　示威者高歌慶祝

台女幫他找回弄丟的手機！日男大生要尋找善心人「siang-yun」

日本再砸32兆救經濟！眾院通過第二次補充預算案...東京警報最快本週解除

改革第一步陷僵局！明尼亞波里斯警局宣布「退出工會契約協商」

歐盟指控中俄「散布疫情假訊息」　中國回應了：我們才是受害者

美國盼北韓：像正常國家一樣行動　「川金會」2周年前夕戳平壤弱點

兒女失蹤媽還開心嫁給邪教信徒！　警在家中找到2具兒童屍體

香港教育局長：《願榮光歸香港》是政治宣傳歌曲「不能在校園唱」

福特、福斯合作細節曝光　共享MEB電動車平台、Ranger/Amarok技術

佐佐木希決定原諒約砲渣夫！　「5天前飆罵小三」對話曝…隱忍原因惹心酸

疫情促數位銀行存款激增　高盛Marcus暫停接受英國新存戶申請

百年宅禁得起考驗！中路風禾公園第一排「印象天裔」建商自請第三方驗屋　讓住戶買得安心住的放心

「哲哲身體出狀況」　黃氏兄弟辭100K月薪投身YouTuber

父女擺攤遭歧視…地檢開庭　侏儒爸怒：不會原諒！看到她就怕

韓國瑜最終日大草皮辦道別音樂會　WeCare以267字痛批：韓心裡只有他自己

棒球隊爆集體性侵被解散　她批「被害人變加害人」…市府回應了　

曾子余回歸《食尚》！　代班張立東「搭檔都被我剋走」：永遠留存在節目

浪浪滿身傷「每天爬20樓討飯」　她餵半年收編...近況美哭萬人

國際熱門新聞

YouTuber街頭實測「3千換點點露出」　正妹0思考直接脫

孩童與惡犬共處一車　慘死利牙下

那指破萬連3天創紀錄！　Fed維持低利率

狠父稱打疫苗　3少女醒來生殖器沒了

即／韓「閨蜜門」崔順實終審判18年！

為20元而死　佛洛伊德弟國會作證

「宇宙神秘電波」...每157日重複一次

「非裔之死」菜鳥警出獄！律師還原現場

影／草藥學家遭村民縱火亡　網：拍攝者不救

譚德塞：無症狀者會傳播新冠病毒

新研究：女性卵子會主動挑選精子受精

歐盟宣告　7月起逐步解封邊境！

台灣19歲少年奪SONY世界攝影大獎

全球確診逾729萬、41.2萬死

更多熱門

相關新聞

維州「美利堅邦聯總統」雕像被拆

維州「美利堅邦聯總統」雕像被拆

在美國眾議院議長裴洛西呼籲移除國會大廈11座南方邦聯雕像之際，維吉尼亞州首府里奇蒙市紀念碑大道上的美利堅邦聯總統戴維斯（Jefferson Davis）10日深夜被示威者拆除，一度倒在路口中央，成為該州第3座被抗議人士推倒的雕像。

明市警局宣布「退出工會契約協商」

明市警局宣布「退出工會契約協商」

安倍首相「強國夢」的尾聲？

安倍首相「強國夢」的尾聲？

兒女失蹤媽再婚　警在家中找到2具屍體

兒女失蹤媽再婚　警在家中找到2具屍體

手指爆癢飄臭！23歲男苦忍「4個月不敢洗」只抱一個希望

手指爆癢飄臭！23歲男苦忍「4個月不敢洗」只抱一個希望

關鍵字：

川普示威疫情美國總統大選北美要聞

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

淡水男高中生揮刀！國小女童遭砍濺血

獨／高中生陳屍冷凍廠　校方詭下封口令

正妹護理師伸手「扯掉比基尼」！

99輛5億超跑「轟炸」高雄　送行施爸爸

王少偉點頭認了「喜歡謝忻」！

追不到女神…男找6惡煞把她押上山「打斷牙＋性侵」

快訊／砍傷國小女童！淡水男高中生移送

淡水男高中生砍國小女童　校方回應了

李千那認了情斷Echo「感情昇華到家人」

男偶像「把妻打到流產」2年6次家暴！

好市多「超好吃美食」下架了！

璟宣離婚7年「首度公開前夫身分」

許崑源是狗熊　黃捷：僅韓國瑜說

沒有「一黨專政」？柯文哲回擊蔡英文

借電腦買口罩　竟發現老公D槽15G的邪惡祕密

更多

最夯影音

更多
孫燕姿「20週年突驚喜直播」　飆唱《逆光》《天黑黑》回憶殺

孫燕姿「20週年突驚喜直播」　飆唱《逆光》《天黑黑》回憶殺
情侶吵架後大火！男友遭燒死　長髮妹崩潰...鄰：聽到嘶吼聲

情侶吵架後大火！男友遭燒死　長髮妹崩潰...鄰：聽到嘶吼聲

宥勝老婆騎沙灘車「衝進草叢.脫隊」淚崩　喊「討厭失控的感覺」：覺得會害到小孩！

宥勝老婆騎沙灘車「衝進草叢.脫隊」淚崩　喊「討厭失控的感覺」：覺得會害到小孩！

段奥娟「爺爺面前跳《創造101》主題曲」　感性唱《陪我長大》抱一起哭翻

段奥娟「爺爺面前跳《創造101》主題曲」　感性唱《陪我長大》抱一起哭翻

老婆不在！大安鷹「不會餵孩」 下秒母鷹霸氣回巢：我來啦～

老婆不在！大安鷹「不會餵孩」 下秒母鷹霸氣回巢：我來啦～

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面