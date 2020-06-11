雄獅通過配發2元現金股利　王文傑：攜手星宇進軍短線高端市場

▲雄獅旅行社今(11)日舉行股東會，今年因疫情不開放採訪，董事長王文傑於會中宣佈通過配發2元現金股利。（圖／雄獅提供）

記者林淑慧／台北報導

雄獅旅行社今(11)日舉行股東會，今年因疫情不開放採訪，董事長王文傑於會中宣佈通過配發2元現金股利，而集團新成員「雄保旅行社」今年將與星宇航空聯手出品東南亞與東北亞的深度旅遊產品，可望於後疫情時代進軍短線高端市場。

王文傑表示，隨著國內新冠肺炎疫情趨緩，民眾出門旅遊的信心恢復，國旅市場開始回溫，政府亦推出多項振興措施，為配合防疫政策與提振國內觀光，讓以往出境市場的8千億產值能留在國內。

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他指出，雄獅將致力以「臺灣粉」推廣臺灣之美，推出「實名制」、「配額制」、「安心制」三大安全旅行制度，更整合觀光產業鏈資源，擴大國旅團隊編制至1500人，發展客製化、高端、主題分眾的國內遊程。

▲雄獅旅行社今(11)日舉行股東會，今年因疫情不開放採訪，會中通過配發2元現金股利。（圖／雄獅提供）

「未來這一年將是雄獅旅遊上市以上最具挑戰的一年，也是最有機會順勢轉型的一年……旅遊產業前景雖然撲朔迷離，但機會總是留給準備好的業者。」王文傑說，他並引述莎士比亞名言：「黑夜再怎麼悠長，白晝總會到來。」與股東互勉，相信天道酬勤，深蹲，就一定可以走過暗夜，再度擁抱光明與希望。

隨著國內防疫措施「解封｣，中央與地方紛紛投注資源振興國旅，推升旅遊消費質與量，國內旅遊市場的復甦正以翻倍速成長。雄獅旅遊發言人游國珍指出，防疫解封新生活之後，民眾雖然無法出國旅遊，但旅遊消費就由外而內轉至國內旅遊上，尤其反應在端午連假、暑假，雄獅旅遊觀察，預訂端午連假訂單已經較去年同期成長五成。

依據雄獅統計，在此波六月國旅復甦之下，台灣七大度假風目的地皆有爆量成長，其中成長最高的排名依序為：澎湖、花蓮、墾丁、台東、金門、馬祖。屏東墾丁則為夏日戲水的熱門選擇，花東因為自然景觀豐富可避免群聚，又有緊接而來的熱氣球節、豐年祭等大型觀光節慶，深受親子族群所喜愛；今年六月起澎湖整個月訂單較去年同期成長70%，成為「類出國｣感最夯的國內旅遊目的地。

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