　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

雄獅通過配發2元現金股利　王文傑：攜手星宇進軍短線高端市場

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲雄獅旅行社今(11)日舉行股東會，今年因疫情不開放採訪，董事長王文傑於會中宣佈通過配發2元現金股利。（圖／雄獅提供）

▲雄獅旅行社今(11)日舉行股東會，今年因疫情不開放採訪，董事長王文傑於會中宣佈通過配發2元現金股利。（圖／雄獅提供）

記者林淑慧／台北報導

雄獅旅行社今(11)日舉行股東會，今年因疫情不開放採訪，董事長王文傑於會中宣佈通過配發2元現金股利，而集團新成員「雄保旅行社」今年將與星宇航空聯手出品東南亞與東北亞的深度旅遊產品，可望於後疫情時代進軍短線高端市場。

王文傑表示，隨著國內新冠肺炎疫情趨緩，民眾出門旅遊的信心恢復，國旅市場開始回溫，政府亦推出多項振興措施，為配合防疫政策與提振國內觀光，讓以往出境市場的8千億產值能留在國內。

請繼續往下閱讀...

他指出，雄獅將致力以「臺灣粉」推廣臺灣之美，推出「實名制」、「配額制」、「安心制」三大安全旅行制度，更整合觀光產業鏈資源，擴大國旅團隊編制至1500人，發展客製化、高端、主題分眾的國內遊程。

▲雄獅旅行社今(11)日舉行股東會，今年因疫情不開放採訪，會中通過配發2元現金股利。（圖／雄獅提供）

▲雄獅旅行社今(11)日舉行股東會，今年因疫情不開放採訪，會中通過配發2元現金股利。（圖／雄獅提供）

「未來這一年將是雄獅旅遊上市以上最具挑戰的一年，也是最有機會順勢轉型的一年……旅遊產業前景雖然撲朔迷離，但機會總是留給準備好的業者。」王文傑說，他並引述莎士比亞名言：「黑夜再怎麼悠長，白晝總會到來。」與股東互勉，相信天道酬勤，深蹲，就一定可以走過暗夜，再度擁抱光明與希望。

隨著國內防疫措施「解封｣，中央與地方紛紛投注資源振興國旅，推升旅遊消費質與量，國內旅遊市場的復甦正以翻倍速成長。雄獅旅遊發言人游國珍指出，防疫解封新生活之後，民眾雖然無法出國旅遊，但旅遊消費就由外而內轉至國內旅遊上，尤其反應在端午連假、暑假，雄獅旅遊觀察，預訂端午連假訂單已經較去年同期成長五成。

依據雄獅統計，在此波六月國旅復甦之下，台灣七大度假風目的地皆有爆量成長，其中成長最高的排名依序為：澎湖、花蓮、墾丁、台東、金門、馬祖。屏東墾丁則為夏日戲水的熱門選擇，花東因為自然景觀豐富可避免群聚，又有緊接而來的熱氣球節、豐年祭等大型觀光節慶，深受親子族群所喜愛；今年六月起澎湖整個月訂單較去年同期成長70%，成為「類出國｣感最夯的國內旅遊目的地。

►過期票券別浪費！點這邊...幫你搶救變身

ET快訊
快訊／砍傷國小女童！　淡水男高中生沉默快步進警局
上凱道被勸退　主辦人怒嗆韓國瑜退出政壇：說話不算話「沒擔當就
蕾菈爆「一夜激戰4次」床伴實錄！　公開整晚時間軸：每2天就想
想換美元注意！新台幣狂升匯價創2年新低　換5萬多賺1400元
颱風鸚鵡最快明天生成！2天下雨熱區　一張圖看最新路徑
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

下周油價將連七漲　專家預估九五汽油創三個月新高「加油要快！」

縣市加碼三倍券開跑　台北、桃園打頭陣「優惠方案大公開」

振興經濟方案發威　超商雙雄五月業績大進補

全球筆電散熱霸主打上蘋果光　安力五月營收逆勢年增逾七成

豐興通過配發3元現金股利　看好台商回流加速鋼鐵景氣回溫

為電力開發籌措銀彈　台電發行無擔保普通公司債117億元

影／三倍券加碼它最有誠意　台灣Pay擬回饋上看3300元

影／夜市加碼三倍券先聞香　250元套餐一張券就搞定

檢調破獲史上最大代考集團　中鋼：舞弊者立即終止勞動契約

國巨投資基美經濟部准了！躍居全球第三大被動元件廠

孫燕姿「20週年突驚喜直播」　飆唱《逆光》《天黑黑》回憶殺

情侶吵架後大火！男友遭燒死　長髮妹崩潰...鄰：聽到嘶吼聲

宥勝老婆騎沙灘車「衝進草叢.脫隊」淚崩　喊「討厭失控的感覺」：覺得會害到小孩！

段奥娟「爺爺面前跳《創造101》主題曲」　感性唱《陪我長大》抱一起哭翻

老婆不在！大安鷹「不會餵孩」 下秒母鷹霸氣回巢：我來啦～

開箱PS4悠遊卡「感應還會發光」　3C達人敲碗：怎不出迷你搖桿？

患新冠肺炎喪失味覺手臂滿是針孔 她大方分享治療過程...網：很勇敢！

亂開遠光燈、改排氣管狂催油門　他分析機車族5大困擾...網：中肯

王嘉爾「遭白敬亭襲胸」秒害羞：別這樣　健身成果超狂「58.2公斤＋腰圍63cm」！

拉布拉多化身最暖鬧鐘叫爸起床　37KG炸床重壓媽嚇呆：要謀殺嗎？

聯發科看下半年市況！董事長蔡明介：手機是重要工具「今年5G出貨量逐季增加」

徐旭東看振興三倍券　連外國人都讚「聰明」

4月受雇員工月減3.5萬人　主計總處：下個月衝擊幅度會趨緩

聯發科名列全球第15大半導體公司　蔡力行：5G晶片可望進入歐美、中國手機市場

雄獅通過配發2元現金股利　王文傑：攜手星宇進軍短線高端市場

鐵人董事長！每年主持高達9場股東會　徐旭東靠游泳保體力

達邦蛋白股東會通過配發股利0.5元　下半年產能利用率達7成以上

想換美元快注意！新台幣狂升換匯價創2年來新低　換5萬多賺1400元

賣壓緩解！廣明打開跌停爆量　早盤股價一度大漲8.8%

蘋果股價創新高 成市場上首家市值突破1.5兆美元公司

西乙隔179天終踢完下半場史上最久　疫情前後不同場景

中職／中信兄弟拚7連勝戰富邦悍將　運彩看好兄弟居首位

聯發科看下半年市況！董事長蔡明介：手機是重要工具「今年5G出貨量逐季增加」

亞馬遜電子書「Kindle Paperwhite」再推2款新色！　官網開放購買

跟進西甲、NBA　J聯盟也採罐頭音效製造氣氛

奴才拿減重神器召喚貓！　胖虎「原地繞4圈」討摸翻肚萌暈網友

與女友大吵！新竹狠男失控「拿皮帶狂抽打」　她滿身瘀青淚喊：打完還被脫光

歐盟指控中俄「散布疫情假訊息」　中國回應了：我們才是受害者

快訊／女童4cm刀傷「恐傷及內臟」！淡水砍人男高中生移送　沉默低頭快走

徐旭東看振興三倍券　連外國人都讚「聰明」

財經熱門新聞

想換美元快注意！新台幣狂升換匯價創2年來新低　換5萬多賺1400

科技部長吳政忠：台灣半導體無論上下游　都需要人才布局

股利族看過來！109年「殖利率>6%」個股一覽

大樂透百萬得主買法曝光　台彩報你知！

4大公股金獲利下跌15%　海外放款成隱形炸彈

振興三倍券商機　兆豐信用卡祭4好禮

利息收入縮水！上市櫃金控前5月年減4%

威力彩頭獎飆7.4億！彩迷瘋搶4號碼

廣華-KY公布5月營收3.99億元「疫情後單月最佳表現」

企業掀倒閉潮！中信銀提2觀察指標

廣明反壟斷官司再敗　被點名下一個是它

夏普旗下可購樂今10點開放口罩限量預購

有了5G還需要Wi-Fi嗎？　電信業者這樣說

台酒要搶三倍券商機　推高折扣、高回饋

更多熱門

相關新聞

達邦蛋白股東會通過配發股利0.5元　下半年產能利用率達7成以上

達邦蛋白股東會通過配發股利0.5元　下半年產能利用率達7成以上

標榜食安概念股的達邦蛋白（6578）今（11）日召開股東會，會中通過去年財務報表與盈餘分配案，決議每股配發現金股利0.5元，並完成董事改選。達邦蛋白表示，達漳州廠目前已陸續接獲國際大廠訂單，下半年有望達成7成以上現有的產能利用率，成為未來營收及獲利的成長動能。

台商回流挹注房市？長虹李文造吞誠實豆沙包　「心理幫助大過實質」

台商回流挹注房市？長虹李文造吞誠實豆沙包　「心理幫助大過實質」

明泰經營權之爭再起　股東會前哨戰關注裁員議題

明泰經營權之爭再起　股東會前哨戰關注裁員議題

聯發科股東會　通過配發現金股利10.5元

聯發科股東會　通過配發現金股利10.5元

明基三豐股東會通過配發股利1.35元　陳其宏：三大領域拓展醫療艦隊

明基三豐股東會通過配發股利1.35元　陳其宏：三大領域拓展醫療艦隊

關鍵字：

雄獅股東會現金股利王文傑

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

獨／高中生陳屍冷凍廠　校方詭下封口令

淡水男高中生揮刀！國小女童遭砍濺血

正妹護理師伸手「扯掉比基尼」！

99輛5億超跑「轟炸」高雄　送行施爸爸

男偶像「把妻打到流產」2年6次家暴！

王少偉點頭認了「喜歡謝忻」！

追不到女神…男找6惡煞把她押上山「打斷牙＋性侵」

李千那認了情斷Echo「感情昇華到家人」

淡水男高中生砍國小女童　校方回應了

許崑源是狗熊　黃捷：僅韓國瑜說

沒有「一黨專政」？柯文哲回擊蔡英文

借電腦買口罩　竟發現老公D槽15G的邪惡祕密

好市多「超好吃美食」下架了！

首起「氣炸鍋」火災　警消籲：鍋旁勿堆積易燃物

璟宣離婚7年「首度公開前夫身分」

更多

最夯影音

更多
孫燕姿「20週年突驚喜直播」　飆唱《逆光》《天黑黑》回憶殺

孫燕姿「20週年突驚喜直播」　飆唱《逆光》《天黑黑》回憶殺
情侶吵架後大火！男友遭燒死　長髮妹崩潰...鄰：聽到嘶吼聲

情侶吵架後大火！男友遭燒死　長髮妹崩潰...鄰：聽到嘶吼聲

宥勝老婆騎沙灘車「衝進草叢.脫隊」淚崩　喊「討厭失控的感覺」：覺得會害到小孩！

宥勝老婆騎沙灘車「衝進草叢.脫隊」淚崩　喊「討厭失控的感覺」：覺得會害到小孩！

段奥娟「爺爺面前跳《創造101》主題曲」　感性唱《陪我長大》抱一起哭翻

段奥娟「爺爺面前跳《創造101》主題曲」　感性唱《陪我長大》抱一起哭翻

老婆不在！大安鷹「不會餵孩」 下秒母鷹霸氣回巢：我來啦～

老婆不在！大安鷹「不會餵孩」 下秒母鷹霸氣回巢：我來啦～

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面