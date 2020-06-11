鐵人董事長！每年主持高達9場股東會　徐旭東靠游泳保體力

▲遠銀股東會，遠銀副董徐旭東（中）親自主持。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

遠東集團董事長、遠銀副董事長徐旭東今（11）日舉行遠東國際商銀的董事會，而昨天已經主持了遠東旗團下的裕民航運股東會，年齡近80歲的他，今天一早主持股東會仍舊精神奕奕，徐旭東透露，他的養生之道是游泳，一週大約游三次。

財信傳媒社長謝金河在臉書貼文指出，徐旭東親自領軍站在第一線打拼卅幾年，到今天仍精神抖擻，戰志昂揚，從未出現倦容。謝金河也稱讚，徐旭東養生有道，30年前的徐旭東就這個樣子，現在的徐旭東沒有出現老態，他胖胖的外型，每天都活力充沛。大多數人都不知道，1941年生的徐旭東，只差一歲就80歲了。大多數跟他同齡的企業家老早就退到二缐，徐旭東每天都在作戰，這是他永不止息的人生。

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根據了解，徐旭東每年要主持約7到9場股東會，在股東會旺季，更是相當消耗體力，而遠銀是遠東集團今年的第二場股東會，雖然不是相當後面的場次，但往年徐旭東都維持相當的狀態，從來不顯疲累，不少人也好奇他的養生之道。徐旭東說，如果股東會是10點鐘開，那麼早上他都會去游泳一下，但是如果是9點鐘開，那麼他就沒有辦法了，而他一週大約是游三次、每次大約半小時。徐旭東更透露，養生之道還有不做壞事，晚上睡得很好、以及追求知識的需求，讓企業可以應付將來的各種變化。