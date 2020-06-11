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讓台股走出去！　元富證攜手證交所辦線上海外引資說明會

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▲元富證券法人處業務副總吳體行(左起)、通路事業本部副總張清發、總經理李明輝、元富投顧總經理鄭文賢及研究副總許婷婷。。（圖／元富證券提供）

▲元富證券法人處業務副總吳體行(左起)、通路事業本部副總張清發、總經理李明輝、元富投顧總經理鄭文賢及研究副總許婷婷。（圖／元富證券提供）

記者陳心怡／台北報導

新光金控(2888)旗下子公司元富證券與臺灣證券交易所共同主辦的「A Post-Pandemic World: Taiwan Market Outlook」線上投資說明會於6/8-6/12進行。

元富證券在疫情蔓延全球之際與證交所共同合作，跨境安排23家國內上市櫃公司，以線上會議方式與來自日本、香港、新加坡、馬來西亞近60位機構投資人代表，將優質台股推介給國際投資人，持續加溫外資機構對台股的高度關注。

請繼續往下閱讀...

元富證券近年來積極耕耘海外市場，協助台灣優質企業提升海外能見度，每年定期至香港、新加坡、馬來西亞、日本等地辦理海外法人說明會，成功引資進入台灣資本市場。在疫情延燒之初，元富即全面改採線上會議方式，使海內外機構投資人對台股掌握不受疫情影響。元富投顧致力於推薦優質公司，掌握趨勢脈動，定期推出產業熱點與族群，累積推薦口碑。

「A Post-Pandemic World: Taiwan Market Outlook」線上投資說明會，邀約企業多為各產業領導廠商，皆具產業代表性，在歐、美經濟陸續解封之際，透過與經營階層對談，了解下半年景氣展望，進而超前部署，提升投資績效。

此次線上法人說明會採取現場直播及視訊等方式，除安排上市櫃公司與國內外機構法人進行線上一對一或小型會談外，亦針對參與者需求設計線上專題演講。包含泰鼎-KY、貿聯-KY、可成、致茂、創意、聯茂、景碩、旺宏、美利達、富邦媒、南亞科、強茂、藥華藥、廣達、瑞昱、中美晶、新光金、新日興、大江、欣興、旭隼、鈺太、矽創等23家企業。

產業專題演講橫跨近期熱門的蘋果相關供應鏈及PCB產業等。藉由多元、專業、深入的題材亮點，呈現台灣尖端企業發展潛能及特色，並進一步成為外資挹注台灣資本市場的資金動能。

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