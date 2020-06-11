不瘋也難！脫北者10年來施放 「超過2000萬張傳單」：泡麵讓同胞聞香

▲據統計，脫北者團體十年來竟施放高達2000萬張傳單至北韓。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

金與正控訴南韓當局縱容脫北者空飄傳單，成為近期造成兩韓緊張的關鍵！根據南韓統一部10年來的統計數據，南韓境內的脫北者團體自2010年起，總共對北韓發放至少近2000萬張傳單。南韓在野黨痛批文在寅政府立法禁止空飄傳單，違背憲法保障的言論自由；然而數據顯示，自2008年起，警方12年來共取締12件空飄傳單案，其中11件集中在李明博、朴槿惠時期。

韓媒《京鄉新聞》報導，共同民主黨籍國會議員宋永吉（송영길）11日引述南韓統一部資料表示，脫北者公民團體光是十年來就分94次、發送共1923萬9千多張傳單到北韓境內，其中甚至有17次發送的傳單數量並未被統計至數據內。

宋永吉表示，脫北者團體初期發送的傳單數量有限，隨著時間推移，數量卻越趨龐大。據統計，「自由北韓運動聯盟」2010年2月16日僅發放3萬張，此後單日更發放超過10萬張；地下廣播電台「人民的聲音」2016年2月11日更發送超過102萬張，刷新歷史紀錄；去年、今年則因兩韓關係回溫而有減緩的跡象，僅發送50萬張。

▲南韓政府認為，脫北者長期空飄傳單至北韓，嚴重威脅交界地帶居民生命安全。（圖／達志影像／美聯社）

以脫北者朴尚學（박상학）領軍的自由北韓運動聯盟十年來共主導65次空飄傳單，為所有脫北者公民團體的大宗。大部分在與北韓接壤的京畿道坡州市、或金浦市施放。用來空飄的大型氣球內，除裝有文宣、筆記本、1美元紙鈔，還附有象徵南韓經濟崛起的影片、杯麵。過去宣傳影片幾乎都灌入DVD，近年來則改灌在USB隨身碟內。

宋永吉指出，政府認為民間團體對北韓施放空飄傳單，可能威脅交界地帶居民的生命財產安全、甚至影響兩韓關係，因此長期以來採積極勸導、或禁止出入等措施。

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