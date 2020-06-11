想換美元快注意！新台幣狂升換匯價創2年來新低　換5萬多賺1400元

▲美元換匯價創2年新低。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳心怡／台北報導

有換美元需求的民眾請注意！新台幣今 (11) 日開盤一度衝高來到 29.55 元，也讓美元換匯價來到2年以來新低，根據台銀今天上午牌告的外幣現金賣出匯價，美元匯價來到29.83元，相較於2月底的今年最高點匯價，換新台幣5萬如今可以多拿到48美元，等於多賺了新台幣約1400元。

由國際資金與法人圈參與的台北外匯市場，新台幣兌美元匯率近期持續走強，今日以1美元兌換 29.72 元新台幣、貶值 0.4 分開出後，隨即轉為飆升走勢，兌美元匯率連續衝破 29.7、29.6 元大關，盤中最高來到 1：29.55，升值多達 1.7角，同時也寫下2018 年 5 月以來新台幣新高價位。

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一般民眾若想要赴銀行換美元，則要看銀行牌告的現金賣出匯價。以台銀來說，今天的美元現金賣出匯價來到29.83元，是2018年4月24日（匯價29.802元）、2年以來新低價。對於有換美元需求的民眾來說，無疑是一大福音。

若想換新台幣5萬元，今天可以換到1676美元；相對今年高點價位（2月24日）的匯價30.71元來計算，當時只能換到1628美元，相差了48美元，如今等於多賺到新台幣約1400元。

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