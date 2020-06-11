縣市加碼三倍券開跑　台北、桃園打頭陣「優惠方案大公開」

▲全台拚振興，桃園市政府表示，民眾可用200元三倍券可換400元桃園夜市券。（圖／經濟部提供）

記者林淑慧／台北報導

振興三倍券七月上路，經濟部糾地方政府抱團加碼，台北市、桃園市分別推出吃喝玩樂的好康方案，其中台北市宣佈只要將三倍券綁定悠遊卡，針對敬老卡、愛心卡的台北市民，將再加碼1000元。

經濟部表示，三倍券上路前的這段時間，歡迎各種支付平台、店家通路或是各縣市政府，各自規劃加碼，或是設計特色行程，讓全民有更多選擇。

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▲實體「振興三倍券」分成5張200元及4張500元的發放模式。（圖／行政院提供）

桃園市表示，自本月22日起桃園市民上網登錄並到合作店家消費，可抽500元電子旅遊券，限量1萬份；七月起到桃園的合法旅宿住1晚，就加碼送免費一日遊。

另外，用200元三倍券可換400元桃園夜市券，九月底前可在桃園觀光夜市、中壢觀光夜市、八德興仁花園夜市、龍潭觀光夜市使用；用200元三倍券，在配合的觀光工廠也可購買300元的專區商品。

經濟部提出的「振興經濟刺激消費優惠措施計畫」本周一截止受理，依據統計，目前共有51家業者提出方案來申請，包括4家電子票證、30家行動支付與34家信用卡業者；官員預估，將有七成民眾選擇非實體管道領取三倍券，可望創造450億元消費刺激經濟。

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