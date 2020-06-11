「一起床先喝水」很傷胃！　婦人喝錯數十年導致胃食道逆流

▲中醫師透露，曾有患者長年飽受胃食道逆流之苦，改掉起床喝水的習慣之後，病況大為改善。（圖／123RF）

圖、文／CTWANT

炎炎夏日，最需要多多補充水分，但假若喝錯時機點，卻反而傷害身體健康！本刊特別邀訪中西醫，一共列舉現代人最常犯的4大錯誤喝水方式，其中，「一起床先喝水」竟然是台灣胃病肆虐的元兇？！

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莊雅惠中醫師說，以中醫觀點來說，喝水就是一種涼補，可以達到滋陰涼潤的功效，尤其在炙熱的夏天，更是天然的解暑藥方。「不過，台灣大多數人的胃病，也是喝水造成的！」

▲對於許多人習慣一起床立刻補充大量水分，中醫師莊雅惠提醒，如此容易增加胃部負擔。(圖／123RF)

莊雅惠說，許多父母從小耳提面命要求孩子「一起床先喝水」，殊不知卻是錯誤觀念！「很多人以為這樣是養生之道，但其實在空腹的狀態下，就算是喝溫熱水都很傷胃。」

「如果胃裡沒有食物就喝水，就好像水災氾濫一般，會把胃搞得亂七八糟，再加上會分泌大量胃酸，更是百害無一益。」莊雅惠說，曾經有一位媽媽陪女兒來看診，聊到自己有胃食道逆流的老毛病，怎麼調整飲食都無法改善，後來才知道她長年一起床先喝水。

▲中醫師莊雅惠表示，水是天然的解暑良方，但必須選擇對的時機、喝下適合的量，才有助健康。（圖／翻攝自網路）

莊雅惠立刻告訴這位媽媽這就是病因，媽媽一開始不相信，覺得「難道我幾十年都喝錯了嗎？」但事實擺在眼前，改掉起床喝水的習慣之後，2周後媽媽陪著女兒回診時，就驚喜地說「不再犯胃病了」。（待續）

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